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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Предлагаем программу музейных встреч на первые выходные осени.   

Программа мероприятий на 5 и 6 сентября (места необходимо бронировать заранее):
 
 
5 сентября 
 

10.00 Пешеходная экскурсия к месту слияния Дона и Непрядвы
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.

 
11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения.
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
 
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
Стоимость участия: 100 рублей с человека. 
 

12.00 Интерактивная лекция «Средневековая кухня»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Музей приглашает в увлекательное путешествие в кулинарное прошлое. На интерактивной лекции расскажут о продуктах, которые были в ходу в средние века, о правилах приготовления блюд - каждодневных и праздничных, о традициях приема пищи в разных культурах и у населения Куликова поля.

Возрастные рекомендации: 8+.

 

13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры» 
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 300 рублей.
Предварительная запись желательна!

 

14.00 Велосипедная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля» 
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Приглашаем почувствовать его масштабы на поле битвы. Добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, можно на велосипеде. Это экологичное средство передвижения позволит ощутить дух степи, ее свободу и поможет взглянуть на Куликово поле с иного ракурса. Велосипед можно привезти свой или арендовать в пункте проката.

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. Продолжительность – 2 часа.
Стоимость: 350 рублей с человека. Прокат велосипеда оплачивается дополнительно – 250 рублей (2 часа).
Возрастные рекомендации: 12+.

 
14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской» 
(Мемориал на Красном холме)
 
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.
 
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
6 сентября
 
10.00 Экскурсия к месту слияния рек Дон и Непрядва
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
По пути к историческому месту, на которое ориентировались еще древние летописцы, повествуя о Куликовской битве, экскурсантов ждет знакомство со знаковыми памятниками в селе Монастырщино. Это храм Рождества Богородицы, аллея Памяти и Единства и могила Неизвестного солдата, ротонда в честь преподобного Сергия Радонежского. На самом слиянии набирающего силу Дона и скромной Непрядвы легко понять Дмитрия Донского, выбравшего это место для своего лагеря, легко представить переживания русских воинов перед сражением.
 
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека. 
 
11.00 Мастер-класс на Конном дворе по чистке лошади
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
 

Вычищенная лошадь – здоровая лошадь! Как правильно привести в порядок лошадку, не причиняя ей вреда? Во время мастер-класса можно узнать, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства использовать для этого и почему очень важно «познакомить» с ними животное. Опытные сотрудники Конного двора обучат всем тонкостям ухода за лошадкой. Процедура поднимет настроение обитателям музейной конюшни, а посетителей приведут в восторг и помогут подружиться с пони и лошадью.

Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
Стоимость участия: 100 рублей с человека. 
 
13.00 Мастер-класс по гравировке 
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой.
 
Возрастные рекомендации: 5+.
Стоимость участия: 150 рублей с человека. 
 
14.00 Пешеходная экскурсия на поле сражения «Исторические тропы Куликова поля» 
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
 
Куликовская битва – крупнейшее средневековое сражение. Почувствовать его масштабы можно, оказавшись на поле сражения. Подойти к месту расположения русских полков, к реке Смолке и легендарной Зеленой Дубраве, где ждал своего часа Засадный полк, решивший исход сражения, – все это поможет посетителям увидеть событие шестивековой давности глазами его героев.
 
 
Продолжительность экскурсии – 2 часа.
Проводится при благоприятных погодных условиях.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 350 рублей. 
 
14.00 Квест «Путешествие в историю»
(Мемориал на Красном холме)
 
Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания.  Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
 
Стоимость билета: 100 руб. 
 
14.15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины» 
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
На встрече в музее пойдет разговор о народных приметах осени и традициях Куликова поля. Найдется время и для таких игр, как «Олень», «Калечина-Малечина», «Петушиные бои» и «Катание на каравае».
 
Продолжительность: 45 минут.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей.
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
5 сентября 2020, суббота
10:00
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6 сентября 2020, воскресенье
10:00
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Касса
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Концерт памяти Михаила Горшенева
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11 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Заточка
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12 сентября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Rock-n-Roll Fest
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19 сентября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
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