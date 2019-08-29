Выходные в Туле: 30 августа – 1 сентября

В Тулу приезжает Бузова и футболисты ЦСКА, а еще близится начало учебного года, который традиционно откроет фестиваль «Школодром».

День знаний

Когда: 31 августа, суббота, 13.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Тула

Вход свободный.

Портал Myslo, газета «Слобода» и журнал «Модный город» приглашают на ежегодный праздник для школьников и их родителей. По традиции семейные команды до 4-х человек посетят девять школьных уроков на интерактивных площадках. Это будут веселые уроки на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде. Победителей ждут крутые призы.

Кроме образовательной части гостей ждет множество развлечений: концерты тульских исполнителей, квесты, аквагрим, выставка спецтехники МЧС и ГИБДД и угощения — полевая кухня и бесплатное мороженое.

Масштабные празднования Дня знаний пройдут еще на нескольких площадках:

Концерты

Когда: 31 августа, суббота, 19.00, вход на территорию открыт с 9.00.

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6-10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

На фестивале «Среднерусская возвышенность» состоится долгожданный концерт Ольги Бузовой. Поклонники смогут вживую услышать все новые хиты.

Ольга — очень разносторонняя девушка: снимается в кино и сериалах, играет в театре, ведет влоги (блог в форме видеозаписей. – Прим. авт.) на своём Youtube-канале, где рассказывает о том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест. Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города».

Фестивали

Когда: 31 августа – 1 сентября, открытие в 18.30. Полная программа по ссылке.

Где: Детская республика «Поленово», деревня Бёхово (110 км от МКАД по Симферопольскому шоссе)

Вход свободный.





На огромной территории развернутся 10 тематических площадок с мастер-классами, выступлениями известных и начинающих артистов, лекциями. Ксения Алферова проведет собственный литературный вечер, Алла Сурикова лично представит свой фильм «Солдатик», братья Бледные выступят на одной сцене в спектакле «Брачный капкан», а звезда сериала «Глухарь» Денис Рожков отыграет концерт со своей музыкальной группой.

В этом году все желающие смогут выйти на большую сцену и показать всем свои таланты. Оставить заявку на участие в проектах для начинающих артистов театра, музыки и кино и узнать подробности можно по ссылке.

Когда: 31 августа, суббота, 15.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Вход на все мероприятия свободный.

В Городском концертном зале пройдет третий Международный вокальный многожанровый фестиваль-конкурс «Тула без границ». На сцене выступят исполнители и авторы-исполнители со всей России и ближнего зарубежья. Завершат конкурс большой гала-концерт и церемония награждения победителей.

События

Когда: 31 августа, суббота, 11.00

Где: Октябрьская площадь, с. Сергиевское, Куркинский район Тульской области

Вход свободный.

В поселке Сергиевский на площади Октябрьской Революции пройдет ежегодная ярмарка. В ней примут участие тульские товаропроизводители, фермеры, садоводы, животноводы и ремесленники.

Гостей ярмарки ждет огромное разнообразие фермерской еды и насыщенная развлекательная программа: аттракционы, детские программы, выставка сельхозтехники, конкурсы подворий, огородных чучел и композиций из картофеля.

Желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Дары осени».

Когда: 30 августа, пятница, 18.30

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Наличие билетов уточняйте в ВК сообществе события.

В «Типографии» пройдет пятый городской научный поединок под названием Science Slam. Это мероприятие, где молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях. На это у них есть всего 10 минут.



Откроет мероприятие концерт рок-группы «Пепельный свет». Начало в 18.30. А уже через полчаса начнутся первые выходы ученых-комиков. Ведущий — Арсен Саакян. Темы выступлений самые разнообразные – от больших данных, социальных стереотипов, мемов, политики до темы, которая рассказывает, о чем молчат жужелицы.

Когда: 31 августа, суббота, 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

В «Октаву» приезжает архитектурная школа МАРШ. Вот уже 7 лет она создает новое архитектурное образование в России и формирует профессиональное сообщество архитекторов.

Эксперты готовят для туляков обширную культурно-образовательную программу. В этот день директор школы Никита Токарев, ведущие преподаватели и студенты школы расскажут, как поднять архитектурное образование в России на европейский уровень.

Вечеринки

Когда: 31 августа, суббота, 16.00 (время уточняется)

Где: «Газон», молодежное пространство, Тула, Казанская набережная

Вход свободный.

В молодежном пространстве «Газон» на Казанской набережной пройдет пижамная вечеринка. В программе вечера «пижамная» Олимпиада - это шуточные командные забеги в гигантских ботинках, бег в мешках, огромных штанах и многое другое. Также гостей ждет мотивационный тренинг «Как справиться с ленью», мастер-класс «Ловец снов», плетение кос, уютные тематические фотозоны, дефиле в пижамах, лаунж-музыка, розыгрыш пижам «кигуруми», подарки и многое другое! Подробности в официальной группе ВК.

Спорт

Когда: 1 сентября, воскресенье,

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.





На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 8-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и московская команда «ЦСКА».

Открытые соревнования по конкуру Когда: 31 августа, суббота, 10.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Тула

Вход свободный.

На территории Центрального парка имени П. П. Белоусова пройдут открытые соревнования по конкуру. В программе соревнований конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 40 см, 60 см, 80 см.

Когда: 30 августа, пятница, 16.00

Где: «Химик», стадион, Новомосковск, ул. Садовского, 52

Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.

На стадионе «Химик» состоится седьмая игра профессиональной футбольной лиги – 2019/20. За победу сразятся новомосковский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Арарат» из г. Москва.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм, сюжет которого основан на событиях, происходивших в «Норд-Осте». В главных ролях узнаваемые актеры Купченко, Мерзликин, Чурина, Гребенщикова.

Действие происходит в театре, учительница и её школьный класс пришли посмотреть модный мюзикл. Внезапно вместо яркого представления у них на глазах разыгрывается настоящая драма: группа террористов берёт в заложники всех зрителей и театральную труппу. В условиях опасности героям фильма предстоит пройти немало испытаний, чтобы остаться в живых, сохранить человечность и защитить своих близких.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.