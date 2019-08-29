День знаний в Ясной Поляне
Музей «Ясная Поляна» предлагает превратить начало нового учебного года в удивительное событие.
1 сентября музей-усадьба «Ясная Поляна» предлагает вам:
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увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями. Программа рассчитана на три возрастные категории – 5-8 лет, 9-12 лет и старше 12 лет.
Стоимость путеводителя: 50 рублей, приобрести его можно в кассе музея.
- детскую экскурсию по заповеднику «Усадьба – маленький городок для большой семьи». Начало экскурсии в 12.00. Участие бесплатное по предварительной регистрации по телефону +7 (48751) 76-110);
- квест «Тайна зеленой палочки». Начало квеста в 14:00. Участие бесплатное по предварительной регистрации по телефону +7 (48751) 76-110);
- поездку в экипаже. Прогулки начинаются на хозяйственном дворе у Конюшни. Стоимость: для школьников – 100 р., для взрослых – 150 р.
- покататься верхом. Прогулки начинаются на хозяйственном дворе у Конюшни. Стоимость: 150 р.
- мастер-классы под руководством яснополянских мастеров в Кузне. Стоимость: 100 р.
- яснополянские сувениры в Житне.
- необычные семейные фотографии в народных костюмах в Кучерской избе. По входному билету: 30 рублей для взрослых, 20 рублей – для школьников, студентов и пенсионеров);
- блюда из детского меню в кафе «Прешпект».
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (48751) 76-110
Где и когда?
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
1 сентября 2019, воскресенье
10:00