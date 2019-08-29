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День знаний в «Выставочном зале»

День знаний в «Выставочном зале»

В Выставочном зале пройдет интерактивное занятие в рамках  Дня знаний.

На примере экспозиции взрослые и дети познакомятся с жанрами портрета пейзажа и натюрморта.  Они увидят живопись современных  художников-передвижников, полюбуются уголками родной природы  и познакомятся с культурой Индии и Италии.  Далее всех ожидает рассказ о графике на примере выставки Владимира Гончарова «Китай глазами художника». В конце занятия мальчики и девочки узнают об искусстве плаката и создадут красочную коллективную работу.

Стоимость: взрослые - 130 р., пенсионеры - 60 р., студенты - 70 р., до 16 лет – бесплатно

 

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
1 сентября 2019, воскресенье
12:00
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