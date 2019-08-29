День знаний в «Выставочном зале»

В Выставочном зале пройдет интерактивное занятие в рамках Дня знаний.

На примере экспозиции взрослые и дети познакомятся с жанрами портрета пейзажа и натюрморта. Они увидят живопись современных художников-передвижников, полюбуются уголками родной природы и познакомятся с культурой Индии и Италии. Далее всех ожидает рассказ о графике на примере выставки Владимира Гончарова «Китай глазами художника». В конце занятия мальчики и девочки узнают об искусстве плаката и создадут красочную коллективную работу.

Стоимость: взрослые - 130 р., пенсионеры - 60 р., студенты - 70 р., до 16 лет – бесплатно