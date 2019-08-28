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День архитектурной школы МАРШ

День архитектурной школы МАРШ

Архитектурная школа МАРШ уже 7 лет создает новое архитектурное образование в России и формирует профессиональное сообщество архитекторов.

Эксперты по архитектурному образованию готовят для туляков обширную культурно-образовательную программу. В этот день директор школы Никита Токарев, ведущие преподаватели и студенты школы расскажут об их подходе и о том, как поднять архитектурного образование в России на европейский уровень.
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Полная программа ивента будет опубликована в ближайшее время.

Вход по предварительной регистрации.

 

Школа работает по авторским программам в сотрудничестве с LMU и факультетом The Cass. К процессу обучения школа привлекает ведущих российских и зарубежных архитекторов-практиков, что позволяет подготовить профессиональных, думающих и ответственных специалистов. Выпускники МАРШ получают британский диплом, который позволяет им вести архитектурную практику во всем мире. Кроме программ бакалавриата и магистратуры, школа создает новые курсы и направления. МАРШ регулярно проводит открытые лекции и воркшопы, участвует в выставках, ежедневно доказывая, что образование может быть интересным.
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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
31 августа 2019, суббота
12:00
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