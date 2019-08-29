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День знаний в экзотариуме

День знаний в экзотариуме

2 сентября экзотариум приглашает организованные группы школьников на праздник в честь Дня знаний. Гости смогут не только увидеть обитателей старой и новой экспозиций зоопарка, но и поучаствуют в увлекательном путешествии!

Участники побывают в гостях у динозавров и их соседей, попробуют себя в роли палеонтолога и найдут следы существования древних рептилий. С помощью микроскопа и других увеличительных приборов смогут изучить найденные окаменелости и откроют для себя таинственных обитателей микромира. Гостям покажут самое страшное и опасное живое существо на планете и расскажут о необычных животных разных континентов, а также смогут познакомиться с ними поближе. Во время путешествия ребятам предстоит сделать важное географическое открытие современности, найти мусорные острова, узнать о причине их возникновения, проблеме отходов, мусора и подвести итог с выводами о вкладе каждого из нас в будущее без мусора, жизнь в чистом мире.

Цена: 150 руб., предварительная запись по телефону: 8 (953) 424-68-13, (4872) 77−01−18, доб.2

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
2 сентября 2019, понедельник
10:00
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Тульский областной Экзотариум (старое здание)
2 сентября 2019, понедельник
10:00
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