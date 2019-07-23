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«Среднерусская возвышенность»: Ольга Бузова

«Среднерусская возвышенность»: Ольга Бузова

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит популярная певица и блогер Ольга Бузова. На концерте певица исполнит все свои хиты.

Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016 выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре.  Год назад Ольга Бузова начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, где рассказывает том, как она живёт, что думает, куда ездит, что ест.

Перед концертом можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

Тула

Фирменный автобус курсирует от остановки рядом с музеем «Тульские самовары». Рейсы из Тулы: 14.00, 16.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.00 и 23.30 (после окончания концертной программы).

Новомосковск

Фирменный автобус отъезжает от гостиницы «Россия». Рейсы из Новомосковска: 15.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.30 и 23.30 (после окончания концертной программы).

 

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
31 августа 2019, суббота
20:00
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