афиша
афиша
Регистрация
Научный стендап: Science Slam

Научный стендап: Science Slam

В  «Типографии» пройдет пятый городской научный поединок под названием Science Slam.

Научный стендап представляет собой мероприятие, где молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях. На это у них есть всего 10 минут.

Откроет мероприятие концерт рок-группы «Пепельный свет». Начало в 18.30 А уже через полчаса начнутся первые выходы ученых-комиков. Ведущий - Арсен Саакян. Темы выступлений самые разнообразные от больших данных, социальных стереотипов, мемов, политики до темы, которая рассказывает о чем молчат жужелицы. Победитель

Line up:

  •  Андрей Угаров с темой: «Большие данные: важные, персональные, твои»
  • Егор Петров с темой: «Скайнет на благо общества: миф или беспилотный транспорт наше завтра?»
  • Мария Семенова с темой: «Окисляй меня полностью: как растения предотвращают рак»
  • Дмитрий Балябкин с темой: «Социальные стереотипы и где они обитают»
  • Анастасия Афанасьева с темой: «Мемы и политика: есть ли взаимосвязь?»
  • Татьяна Шатрова с темой: «Биоиндикаторы: о чем молчат жужелицы?

После каждого выступления у зрителей есть право задать слэмеру три вопроса. Авторы лучших вопросов получат призы от Дом.ру, ДоДо пицца. Победителей определят сами слэмеры! Также гостей ждут подарки от партнеров.


 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 августа 2019, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.