Научный стендап: Science Slam

В «Типографии» пройдет пятый городской научный поединок под названием Science Slam.

Научный стендап представляет собой мероприятие, где молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях. На это у них есть всего 10 минут.



Откроет мероприятие концерт рок-группы «Пепельный свет». Начало в 18.30 А уже через полчаса начнутся первые выходы ученых-комиков. Ведущий - Арсен Саакян. Темы выступлений самые разнообразные от больших данных, социальных стереотипов, мемов, политики до темы, которая рассказывает о чем молчат жужелицы. Победитель



Line up:

Андрей Угаров с темой: «Большие данные: важные, персональные, твои»

с темой: «Большие данные: важные, персональные, твои» Егор Петров с темой: «Скайнет на благо общества: миф или беспилотный транспорт наше завтра?»

Мария Семенова с темой: «Окисляй меня полностью: как растения предотвращают рак»

Дмитрий Балябкин с темой: «Социальные стереотипы и где они обитают»

Анастасия Афанасьева с темой: «Мемы и политика: есть ли взаимосвязь?»

Татьяна Шатрова с темой: «Биоиндикаторы: о чем молчат жужелицы?

После каждого выступления у зрителей есть право задать слэмеру три вопроса. Авторы лучших вопросов получат призы от Дом.ру, ДоДо пицца. Победителей определят сами слэмеры! Также гостей ждут подарки от партнеров.



