В Городском концертном зале пройдет третий Международный вокальный многожанровый фестиваль-конкурс «Тула без границ». На сцене выступят исполнители и авторы-исполнители со всей России и ближнего зарубежья. Завершит конкурс большой гала-концерт известных исполнителей и победителей фестиваля и церемонией награждения победителей.

Жюри и гости фестиваля

Вера Снежная (Москва). Свой творческий путь Вера начала с работы в составе групп Александра Кальянова, В. Токарева, Л. Успенской, и многих других. Параллельно с этим велась работа над первым сольным альбомом «Девчонка из дальнего города». Вере Снежной были присуждены премии: «Достойная песня 2002», «Королева шансона», диплом за «Лучший дуэт» с М. Шелегом на песню «Карточный домик».

Свой творческий путь Вера начала с работы в составе групп Александра Кальянова, В. Токарева, Л. Успенской, и многих других. Параллельно с этим велась работа над первым сольным альбомом «Девчонка из дальнего города». Вере Снежной были присуждены премии: «Достойная песня 2002», «Королева шансона», диплом за «Лучший дуэт» с М. Шелегом на песню «Карточный домик». Николай Озеров (Москва). Душа фестиваля, популярный автор-исполнитель в жанре русского шансона, родился в городе Дубна. Выступал в составе группы «Попутчик» (солистом, поэтом, композитором), записал с ними альбом под названием «Ша». Организатор ежегодного благотворительного концерта «Будем жить» в помощь больным детям г. Дубна.

Душа фестиваля, популярный автор-исполнитель в жанре русского шансона, родился в городе Дубна. Выступал в составе группы «Попутчик» (солистом, поэтом, композитором), записал с ними альбом под названием «Ша». Организатор ежегодного благотворительного концерта «Будем жить» в помощь больным детям г. Дубна. Олег Андрианов (Тула). Известный автор и исполнитель в жанре шансон, участник благотворительных концертов, член жюри многих фестивалей в жанре шансон. Организатор ежегодного благотворительного концерта помощи больным детям в г. Тула «БлагоДарю», идейный вдохновитель фестиваля «Тула без границ»

Известный автор и исполнитель в жанре шансон, участник благотворительных концертов, член жюри многих фестивалей в жанре шансон. Организатор ежегодного благотворительного концерта помощи больным детям в г. Тула «БлагоДарю», идейный вдохновитель фестиваля «Тула без границ» Петр Сухов (Владимирская обл.) . Победитель гран-при фестиваля «Тула без границ» 2018, участник благотворительного концерта «БлагоДарю» в помощь больным детям в г. Тула, самобытный автор и певец собственных песен и песен казачьего фольклора.

. Победитель гран-при фестиваля «Тула без границ» 2018, участник благотворительного концерта «БлагоДарю» в помощь больным детям в г. Тула, самобытный автор и певец собственных песен и песен казачьего фольклора. Кирилл Игнатов (Москва). Актер кино, телеведущий, журналист, общественный деятель, певец, создатель очень необычных стихотворений, Кирилл много снимается в кино, рекламе, телепередачах.

Актер кино, телеведущий, журналист, общественный деятель, певец, создатель очень необычных стихотворений, Кирилл много снимается в кино, рекламе, телепередачах. Ростислав Поспелов (Москва). Автор и исполнитель в жанре городского романса из Подмосковья, участники Гала-концерта фестиваля «Тула без границ» из солнечного города Сочи: ГРУППИРОВКА «КУРОРТ ZK».

Автор и исполнитель в жанре городского романса из Подмосковья, участники Гала-концерта фестиваля «Тула без границ» из солнечного города Сочи: ГРУППИРОВКА «КУРОРТ ZK». Пётр Борисович Зырянов. Самый лучший, всеми любимый «Петрович» бессменный ведущий фестиваля-конкурса «ТУЛА БЕЗ ГРАНИЦ». Организатор конкурсов: военно-патриотической песни «Свято чтим…», смотр-фестиваль «Таланты родного края…», фестиваль шансона «От всей души», который проходил ежегодно в течении 10 лет, актер, экс ведущий радио «Шансон Тула», идейный вдохновитель конкурса «Тула без границ».

Вход на все мероприятия свободный.