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День знаний в «Искре»

День знаний в «Искре»

31 августа городское пространство «Искра» приглашает набраться хорошего настроения и весело отметить наступающий учебный год!

С 16.00 до 20.00 гостей ждет насыщенная детская развлекательная программа: флешмоб, крио-шоу с жидким азотом и волшебным мороженым, шоу мыльных пузырей и аквагрим.

С 20.00 до 23.00 гостей нашего городского пространства ожидает большая музыкальная программа: зажигательное вокальное и инструментальное исполнение артистов.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
31 августа 2019, суббота
16:00
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