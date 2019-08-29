День знаний в «Искре»
31 августа городское пространство «Искра» приглашает набраться хорошего настроения и весело отметить наступающий учебный год!
С 16.00 до 20.00 гостей ждет насыщенная детская развлекательная программа: флешмоб, крио-шоу с жидким азотом и волшебным мороженым, шоу мыльных пузырей и аквагрим.
С 20.00 до 23.00 гостей нашего городского пространства ожидает большая музыкальная программа: зажигательное вокальное и инструментальное исполнение артистов.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
31 августа 2019, суббота
16:00