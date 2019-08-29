День знаний в «Искре»

31 августа городское пространство «Искра» приглашает набраться хорошего настроения и весело отметить наступающий учебный год!



С 16.00 до 20.00 гостей ждет насыщенная детская развлекательная программа: флешмоб, крио-шоу с жидким азотом и волшебным мороженым, шоу мыльных пузырей и аквагрим.



С 20.00 до 23.00 гостей нашего городского пространства ожидает большая музыкальная программа: зажигательное вокальное и инструментальное исполнение артистов.

Вход свободный.