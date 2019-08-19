Сергиевская ярмарка
В поселке Сергиевский на площади Октябрьской революции пройдет ежегодная ярмарка. В ней примут участие тульские товаропроизводители, фермеры, садоводы, животноводы и ремесленники.
Гостей ярмарки ждет огромное разнообразие фермерской еды и насыщенная развлекательная программа: аттракционы, детские программы, выставка сельхозтехники, конкурсы подворий, огородных чучел и композиций из картофеля.
Желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Дары осени».
Вход свободный.
Где и когда?
Сергиевское, с. Сергиевское, Куркинский район Тульской области
31 августа 2019, суббота
11:00