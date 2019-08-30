Туляки выбрали три лучших фитнес-клуба города – 2019

С 30 июля по 30 августа мы проводили Myslo-голосование за лучшие финтес-клубы в Туле. Теперь мы знаем, куда жителям нашего города больше всего нравится ходить на занятия, где, по мнению туляков, высокое качество услуг, хорошие тренеры и приятные цены.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили на 00.00 30 августа.

Победитель голосования фитнес-клуб #ВФорме — он набрал 2364 голоса!

Второе место и 1571 голос получил фитнес-клуб «Тройка Фитнес».

Третье место и 1322 голоса туляки отдали спортивному клубу N-Ergo.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание фитнес-клуба.

Спортивные клубы, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки.

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг фитнес-клубов Тулы за 2019 год, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.