31 августа на эстраде парка имени Белоусова пройдет ежегодный праздник для школьников и их родителей.

Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.

Участников ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей.

Победителей ждут отличные призы: за первое место — ноутбук, за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».

Кроме образовательной части гостей ждет множество развлечений: