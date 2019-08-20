Школодром
31 августа на эстраде парка имени Белоусова пройдет ежегодный праздник для школьников и их родителей.
Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.
Участников ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей.
Победителей ждут отличные призы: за первое место — ноутбук, за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».
Кроме образовательной части гостей ждет множество развлечений:
- концертная программа: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос.
- увлекательные квесты и конкурсы
- аквагрим,
- плетение косичек,
- роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.
- блюда полевой кухни и мороженое
- выставка спецтехники МЧС и ГИБДД.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
31 августа 2019, суббота
13:00