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Школодром

Школодром

31 августа на эстраде парка имени Белоусова пройдет ежегодный праздник для школьников и их родителей.

Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.

 
Участников ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей.
 
Победителей ждут отличные призы: за первое место — ноутбук, за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».
 
Кроме образовательной части гостей ждет множество развлечений:
  • концертная программа: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос.
  • увлекательные квесты и конкурсы
  • аквагрим,
  • плетение косичек,
  • роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.
  • блюда полевой кухни и мороженое
  • выставка спецтехники МЧС и ГИБДД.

Вход свободный.

 

 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
31 августа 2019, суббота
13:00
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