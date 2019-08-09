Бабушкин сад
С 30 августа по 1 сентября недалеко от усадьбы В. Поленова в селе Бёхово Тульской области пройдет Фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад».
В программе:
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спектакль по роману
А. С. Пушкина«Евгений Онегин» в постановке Олега Малахова,
- концерты,
- мастер-классы,
- ярмарка ремесленников.
Ежегодно на фестиваль съезжаются звездные артисты театра и кино. В этом году гостями фестиваля станут Ксения Алферова, Нелли Уварова и др.
Поселение Ковчег
12.00-15.30 Театр-студия «МАЛАХИТ» Олега Малахова. Спектакль «И снится чудный сон Татьяне…».
Ярмарка
15.00 Начало работы
16.30 -17.30 Jazz&Just music.
Зеленый театр
18.30-19.00 Открытие фестиваля.
19.00-21.00 Спектакль «Брачный капкан»
Веранда джаз
21.30-22.20 Фуршет
22.20-23.30 Джем-сейшн Николая Чермошенцева & Co.
Зеленый театр
10.00-10.30 Духовой оркестр тульской областной детской музыкальной школы имени Г.З. Райхеля
10.40-11.20 Открытая сцена
12.30-13.00 Балет школы классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях
14.10-14.50 Гнесинские виртуозы
15.00-16.00 Открытая сцена
16.10-17.25 Мюзикл «Алладин». Театрально-концертный центр «Новое искусство». Звёзды московских мюзиклов в постановке заслуженного артиста России Владимира Майсурадзе
18.30-19.10 ВИА «Русы» (Московского фольклорного центра Людмилы Рюминой)
21.00-23.00 Гала-концерт
23.00-23.10 Фейерверк
Малый театр
10.40-11.20 Открытая сцена: детский театральный коллектив Светланы Лаккай (вне конкурса)
11.30-12.30 Открытая сцена
13.10-14.00 Поэтический дневник Виктора Хориняка
14.10-14.50 Открытая сцена
15.00-16.00 Открытая сцена: театральный коллектив из г. Пущино. Руководитель Елена Медведева (вне конкурса).
17.35-18.20 Литературные посиделки Ксении Алфёровой
19.20-20.50 Открытая сцена
Большой театр
10.00-10.30 Открытая сцена.
11.30-12.30 Спектакль «Пузырьки» по пьесе Александра Хмелика.Детский театр армии «Пузырьки» Художественная студия театрального творчества при театре Российской Армии.
12.30-13.00 Открытая сцена
13.10-14.00 Открытая сцена: театр Мечты (вне конкурса)
15.00-16.00 Спектакль «Граф Нулин». Театр «Школа драматического искусства».
16.10-17.25 Открытая сцена
19.20-20.50 Спектакль Нелли Уваровой «Правила поведения в современном обществе». Российский Академический Молодёжный Театр (РАМТ).
Веранда джаз
10.40-11.20 Детский интерактивный кукольный театр «Потешки». Директор и художественный руководитель Екатерина Федотова.
14.10-14.50 Творческая встреча
23.15-23.45 Фуршет.
23.45-00.30 Концерт группы «ДуДи» Музыкальный проект актёров театра и кино Дениса Рожкова и Сергея Фролова
Кинолекторий
10.00-10.30 Мастер-класс Романа Майсурадзе
10.40-11.20 Кинопоказы
11.30-12.30 Мастер-класс Вадима Медведева
12.30-13.00 Кинопоказы
13.10-14.00 Мастер-класс Татьяны Лихачёвой
14.10-14.50 Кинопоказы
15.00-16.00 Мастер-класс Светланы Тимофеевой-Летуновской
16.10-17.25 Кинопоказы
17.35-18.20 Мастер-класс Николая Чермошенцева
18.30-19.10 Фильм «Пернатый Муфлон». Встреча с режиссёром Владимиром Майсурадзе.
19.20-20.50 Мастер-класс Ирины Шведовой
Малый театр
10.00-10.50 Выступление победителей Открытой сцены
Большой театр
11.00-12.30 Фильм – Полный вперёд! (2014г.) Перед показом вступительное слово Народной артистки России, режиссёра Аллы Ильиничны Суриковой.
Веранда джаз
12.40-13.20 Jazz&Just music
13.30-15.00 Бранч
15.00 Отъёзд
Стоимость: уточняется
По словам организаторов, Фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад» создан для того, «чтобы возродить гуманитарный дух искусства и популяризировать редких и уникальных исполнителей, а также — соединить классическую музыку, театр и живопись с уникальной природой Заокского края».
В фестивале принимали участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина и Гоша Куценко, путешественники Федор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, Театр неслышащих актеров «Недослов» и оркестр «Гнесинские виртуозы».