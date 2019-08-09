С 30 августа по 1 сентября недалеко от усадьбы В. Поленова в селе Бёхово Тульской области пройдет Фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад».



В программе:

спектакль по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в постановке Олега Малахова,

«Евгений Онегин» в постановке Олега Малахова, концерты,

мастер-классы,

ярмарка ремесленников.

Ежегодно на фестиваль съезжаются звездные артисты театра и кино. В этом году гостями фестиваля станут Ксения Алферова, Нелли Уварова и др.

30 августа

Поселение Ковчег

12.00-15.30 Театр-студия «МАЛАХИТ» Олега Малахова. Спектакль «И снится чудный сон Татьяне…».

Ярмарка

15.00 Начало работы

16.30 -17.30 Jazz&Just music.

Зеленый театр

18.30-19.00 Открытие фестиваля.

19.00-21.00 Спектакль «Брачный капкан»

Веранда джаз

21.30-22.20 Фуршет

22.20-23.30 Джем-сейшн Николая Чермошенцева & Co.

31 августа

Зеленый театр

10.00-10.30 Духовой оркестр тульской областной детской музыкальной школы имени Г.З. Райхеля

10.40-11.20 Открытая сцена

12.30-13.00 Балет школы классического танца под руководством Геннадия и Ларисы Ледях

14.10-14.50 Гнесинские виртуозы

15.00-16.00 Открытая сцена

16.10-17.25 Мюзикл «Алладин». Театрально-концертный центр «Новое искусство». Звёзды московских мюзиклов в постановке заслуженного артиста России Владимира Майсурадзе

18.30-19.10 ВИА «Русы» (Московского фольклорного центра Людмилы Рюминой)

21.00-23.00 Гала-концерт

23.00-23.10 Фейерверк

Малый театр

10.40-11.20 Открытая сцена: детский театральный коллектив Светланы Лаккай (вне конкурса)

11.30-12.30 Открытая сцена

13.10-14.00 Поэтический дневник Виктора Хориняка

14.10-14.50 Открытая сцена

15.00-16.00 Открытая сцена: театральный коллектив из г. Пущино. Руководитель Елена Медведева (вне конкурса).

17.35-18.20 Литературные посиделки Ксении Алфёровой

19.20-20.50 Открытая сцена

Большой театр

10.00-10.30 Открытая сцена.

11.30-12.30 Спектакль «Пузырьки» по пьесе Александра Хмелика.Детский театр армии «Пузырьки» Художественная студия театрального творчества при театре Российской Армии.

12.30-13.00 Открытая сцена

13.10-14.00 Открытая сцена: театр Мечты (вне конкурса)

15.00-16.00 Спектакль «Граф Нулин». Театр «Школа драматического искусства».

16.10-17.25 Открытая сцена

19.20-20.50 Спектакль Нелли Уваровой «Правила поведения в современном обществе». Российский Академический Молодёжный Театр (РАМТ).

Веранда джаз

10.40-11.20 Детский интерактивный кукольный театр «Потешки». Директор и художественный руководитель Екатерина Федотова.

14.10-14.50 Творческая встреча

23.15-23.45 Фуршет.

23.45-00.30 Концерт группы «ДуДи» Музыкальный проект актёров театра и кино Дениса Рожкова и Сергея Фролова

Кинолекторий

10.00-10.30 Мастер-класс Романа Майсурадзе

10.40-11.20 Кинопоказы

11.30-12.30 Мастер-класс Вадима Медведева

12.30-13.00 Кинопоказы

13.10-14.00 Мастер-класс Татьяны Лихачёвой

14.10-14.50 Кинопоказы

15.00-16.00 Мастер-класс Светланы Тимофеевой-Летуновской

16.10-17.25 Кинопоказы

17.35-18.20 Мастер-класс Николая Чермошенцева

18.30-19.10 Фильм «Пернатый Муфлон». Встреча с режиссёром Владимиром Майсурадзе.

19.20-20.50 Мастер-класс Ирины Шведовой

1 сентября

Малый театр

10.00-10.50 Выступление победителей Открытой сцены

Большой театр

11.00-12.30 Фильм – Полный вперёд! (2014г.) Перед показом вступительное слово Народной артистки России, режиссёра Аллы Ильиничны Суриковой.

Веранда джаз

12.40-13.20 Jazz&Just music

13.30-15.00 Бранч

15.00 Отъёзд

Стоимость: уточняется

По словам организаторов, Фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад» создан для того, «чтобы возродить гуманитарный дух искусства и популяризировать редких и уникальных исполнителей, а также — соединить классическую музыку, театр и живопись с уникальной природой Заокского края».

В фестивале принимали участие: артисты театра и кино Любовь Толкалина и Гоша Куценко, путешественники Федор и Оскар Конюховы, ансамбль «Русы» и русский оркестр популярной музыки «Мастера России» Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой, Театр неслышащих актеров «Недослов» и оркестр «Гнесинские виртуозы».