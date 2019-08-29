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Учат в школе

Учат в школе

В музее «Тульские древности» пройдет праздник в честь начала учебного года.

Во все времена и эпохи люди стремились к получению знаний. Родители отдавали детей в школы, чтобы те научились читать, писать и считать. В древних государствах дети не только учились уму-разуму, но и развивались физически и духовно. Открывая новый учебный год, в музее «Тульские древности» совершат путешествие в историю образования. Следуя за лентой времени, овладеют древнеегипетским счетом, узнают о «доме глиняных табличек», познакомятся с «педагогом» из Древней Греции и отправятся на древнегреческий урок физкультуры. Не останется в стороне и история Древней Руси и Орды. В этой теме посетителей ждут игры на тренировку ловкости и меткости удара.

Конечно, жаль, что уже осень, а летний отдых закончился. Приглашаем встретить начало нового учебного года весело и познавательно в музее «Тульские древности» и сравнить себя со школьниками прошлых эпох!

Вход свободный.

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
1 сентября 2019, воскресенье
15:00
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