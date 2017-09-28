Выходные в Туле: 29 сентября – 1 октября

В это воскресенье, 1 октября, Туле на Центральном стадионе состоится 12-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и клубом «Краснодар».

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных на наш скромный взгляд событий, ожидающихся на ближайших выходных. Подписывайтесь на Афишу Тулы и будьте в курсе всех событий.

прекрасная жизнь

Zero People

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

30 сентября, суббота, 19.00

700 Р

30 сентября Zero People — снова в М2 с новой программой «Прекрасная жизнь 2.0». Осенью группа представит слушателям новую программу «Прекрасная жизнь 2.0». Если верить обещаниям музыкантов, мы станем свидетелями визуально-звукового перерождения одноименного альбома. В треклисте концерта найдут свое место композиции из «электронного» прошлого группы и покрытого завесой тайны будущего, а вишенкой на торте станет блок «запрещённых песен», раскрывающих историческую панораму мировой музыки в диапазоне от Иоганна Себастьяна Баха до группы Muse.

рок

Znaki

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

29 сентября, пятница, 22.00

400 Р

Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убежденных в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов. Воспитанные на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке «Знаки» раскрывают изящную глубину, вклинивают в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдет никогда!

филармония

Шедевры альтовой музыки

Дом Дворянского собрания

Тула, пр. Ленина, 44

5 октября, четверг, 18.30

Цена билета 300−500 Р

В концерте «Шедевры альтовой музыки» примут участие Остап Чекмазов (альт) и Ксения Башмет (фортепиано). Вашему вниманию представляется концерт камерной музыки, на котором вы услышите произведения русских и зарубежных авторов. прозвучат четыре произведения для альта и фортепиано, которые написали великие мастера камерной музыки — Михаил Глинка, Анри Вьётан, Николай Мясковский и Бенджамин Бриттен.

девушки поют

Lucidvox

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

30 сентября, суббота, 20.00

Вход 200 Р

Lucidvox — московская группа, смешивающая в своем творчестве психоделику, нойз и нео-этно. За время своего существования группа успела выступить на главных отечественных фестивалях, таких как «Боль», Motherland, «Форма» и дать несколько сольных концертов. С 2017 года Lucidvox начали ездить в Европу, в марте на Tallinn Music Week, а летом сыграли на берлинском фестивале Pop-Kultur с культовой группой Liars и другими известными музыкантами.

что такое осень? это осень

Творческая осень

Демидовский, торговый центр

Тула, Металлургов ул., 62-а

30 сентября, суббота, 10.00

Вход свободный

В Туле в четвёртый раз состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы «Творческая осень». Мастера Тульского региона представят яркие и интересные авторские работы: украшения, сувениры, предметы интерьера, аксессуары из дерева, полимерной глины, вязаные игрушки, лоскутное шитьё и многое другое.

юмор

STAND UP: Open Mic. Техничка ТНТ

Rob Roy Bar

Тула, пр. Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

1 октября, воскресенье, 20.00

Вход: любая купюра (минимум 50 Р)

Неформальное сообщество стендап-комиков города Тулы «Stand-Up Tula» приглашает всех желающих в Rob Roy Bar выступить и посмотреть на выступления.

Субботу вы тоже вполне можете провести в Rob Roy Bar — сюда приедут диджеи Scoop и Komyshev.

крути педали

Ночной Велопробег

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

30 сентября, суббота, 21.30

Участие бесплатное

В Туле пройдет Ночной Велопробег в поддержку велоспорта, активного образа жизни и безопасности на дорогах. Важным направлением мероприятия является развитие велосипедной инфраструктуры и привлечение внимания к проблемам велосипедистов. В 21.30 в Центральном парке у фонтана состоится общий сбор, в 22.00 — старт.

бегом в ясную!

Яснополянский ультра трейл

Ясная Поляна, музей-усадьба

1 октября, воскресенье

Участие платное

Став участником Яснополянского ультратрейла осенью вы сможете оценить красоту этого уголка в разное время года. Контраст свежей весенней зелени и осеннего леса на грани перехода в зимнюю спячку был бесконечным источником вдохновения для графа Льва Николаевича Толстого, и остается неизменным для вас. Организаторы готовят для вас особый колорит, особую стартовую поляну и гарантируют, что такого вы еще не видели.

медь и музыка

Brass Days

Тульская филармония и Дом дворянского собрания

30 сентября — 2 октября

Международный фестиваль Brass Days, впервые состоявшийся в 2011 году в Москве, был учрежден для того, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству в России и представить лучших музыкантов в этой области. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик.

птичку жалко

Тульский фестиваль охоты

Цитадель

Тула, посёлок Рождественский, территория бывшего карьера

30 сентября, суббота, 11.00

Вход свободный

В Туле состоится фестиваль охоты. На церемонии открытия будет присутствовать Николай Валуев. Также гостей фестиваля ждут работа интерактивных зон: лазер-таг, стрельба из пневматического оружия, метание ножей и топоров, лучно-арбалетный тир, будут демонстрироваться фильмы об охоте, будут работать фуд-корты и торговые ряды.

а что в кино

С 28 сентября в кинотеатрах Тулы и области начался показ новых фильмов. Расскажем о них.

Крым

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь. Смотрите фильм «Крым» во всех кинотеатрах Тулы и области.

Наемник

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке. Смотрите фильм «Наёмник» в кинотеатрах Тулы, Новомосковска и Алексина.

Любовь в городе ангелов

В Лос Анджелесе, самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней. Смотрите фильм «Любовь в городе ангелов» в «КиноСити», «Алмаз Синема», «Иллизиуме».

Ежик Бобби: Колючие приключения

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой. Смотрите мультфильм «Ежик Бобби: Колючие приключения» в «Синема Парк» и новомосковском кинотеатре «Победа».

Не твоё тело

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София — блестящий доктор, а Андреа — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга: ей — проводить тяжелейшие операции, а ему — освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями. Смотрите комедию «Не твоё тело» в «Синема Парке».

Мой сын

Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы. Смотрите фильм «Мой сын» в «ДКЖ кино».

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