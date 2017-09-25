В Туле в четвёртый раз состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы «Творческая осень». Мастера Тульского региона представят яркие и интересные авторские работы: украшения, сувениры, предметы интерьера, аксессуары из дерева, полимерной глины, вязаные игрушки, лоскутное шитьё и многое другое.

На выставке помимо большого выбора уникального хэнд-мейда любой желающий сможет принять участие в акции «Поздравь учителя». Во время проведения выставки можно написать поздравление на стойке акции, а пришедшие на выставку учителя смогут получить это поздравление.

Вход на выставку свободный.