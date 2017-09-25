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Творческая осень

Творческая осень

В Туле в четвёртый раз состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы «Творческая осень». Мастера Тульского региона представят яркие и интересные авторские работы: украшения, сувениры, предметы интерьера, аксессуары из дерева, полимерной глины, вязаные игрушки, лоскутное шитьё и многое другое.

На выставке помимо большого выбора уникального хэнд-мейда любой желающий сможет принять участие в акции «Поздравь учителя». Во время проведения выставки можно написать поздравление на стойке акции, а пришедшие на выставку учителя смогут получить это поздравление.

Вход на выставку свободный.

Где и когда?
Демидовский, торговый центр
Тула, Металлургов ул., д.62А
30 сентября 2017, суббота
10:00
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