Страна: Франция, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Кристиан Карион

Актеры: Гийом Кане, Мелани Лоран, Оливье де Бенуа, Марк Роберт

Жанр: драма

Продолжительноcть: 87 мин

Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы.