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Мой сын

Мой сын

Страна:
Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Кристиан Карион
  
Актеры:
Гийом Кане, Мелани Лоран, Оливье де Бенуа, Марк Роберт
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

 

Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы.

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