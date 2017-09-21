Мой сын
Страна:
Франция, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Кристиан Карион
Актеры:
Гийом Кане, Мелани Лоран, Оливье де Бенуа, Марк Роберт
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
87 мин
Постоянная занятость Жюльена разрушила его брак. Во время очередной командировки увлеченный карьерист получает страшную новость — его семилетний сын пропал без вести. Отец сам бросается на поиски ребенка. С каждым новым поворотом событий его ярость возрастает, превращая его в животное, жаждущее расправы.
Сегодня
|19:45
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Завтра
|19:45
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30 сентября, суббота
|19:45
|ДКЖкино
1 октября, воскресенье
|19:45
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2 октября, понедельник
|19:45
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3 октября, вторник
|19:45
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4 октября, среда
|17:35
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