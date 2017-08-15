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Zero People

Zero People

30 сентября Zero People — снова в М2 с новой программой «Прекрасная жизнь 2.0».

Zero People — аскетичный (вокал, биты и фортепиано), но нашумевший сайд-проект Александра Красовицкого и Александра Заранкина, солиста и клавишника Animal ДжаZ, настаивающих на том, что к творчеству лидеров российской альтернативной сцены их камерный дуэт не имеет никакого отношения.

Как бы то ни было, за шесть лет Zero People успели выпустить три альбома (включая прошлогоднюю «Прекрасную жизнь»), объездить всю страну, заработать премию «Золотая горгулья», отыграть на фестивалях калибра KUBANA и «Нашествия» и выступить специальными гостями на концертах Яна Тирсена и Ройшн Мерфи.

Осенью группа представит слушателям новую программу «Прекрасная жизнь 2.0». Если верить обещаниям музыкантов, мы станем свидетелями визуально-звукового перерождения одноименного альбома. В треклисте концерта найдут свое место композиции из «электронного» прошлого группы и покрытого завесой тайны будущего, а вишенкой на торте станет блок «запрещённых песен», раскрывающих историческую панораму мировой музыки в диапазоне от Иоганна Себастьяна Баха до группы Muse.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
30 сентября 2017, суббота
19:00
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