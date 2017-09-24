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Любовь в городе ангелов

Любовь в городе ангелов

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Евгений Вихарев
  
Актеры:
Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Бюджет:
$100 000,00
  

 

В Лос Анджелесе, самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

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15:40 Алмаз Синема
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