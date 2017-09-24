Любовь в городе ангелов
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Евгений Вихарев
Актеры:
Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
90 мин
Бюджет:
$100 000,00
В Лос Анджелесе, самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
30 сентября, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
1 октября, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
2 октября, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
3 октября, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
4 октября, среда
|10:00
|Алмаз Синема
|10:40
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|18:25
|Киносити
|21:20
|Алмаз Синема
|22:15
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15
30 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15
1 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15
2 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15
3 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15
4 октября, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
15:40
21:20
|Киносити
|
10:40
14:30
18:25
22:15