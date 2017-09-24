Любовь в городе ангелов

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Евгений Вихарев

Актеры: Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин Лавиш

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 90 мин

Бюджет: $100 000,00

В Лос Анджелесе, самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.