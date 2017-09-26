Тульский фестиваль охоты

11.00 — 11.30 Церемония открытия фестиваля охоты. Вступительное слово. Специальный гость — Николай Валуев.

11.30 — 16.30 Работа выставочного стенда с миниатюрными действующими моделями оружия.

11.30 — 16.30 Работа бесплатных интерактивных зон: лассо, кнут, охота, 1. азег Тад, стрельба из пневматического оружия, метание ножей и топоров, лучно-арбалетный тир.

12.00 — 16.30 Выступление артистов: группа «Армия ДОЖДЯ», группа «Славяне», группа «Пепельный свет», артист Тульской областной филармонии Сергей Лукьянчиков.

11.30 — 17.00 Бесплатные розыгрыши призов среди гостей фестиваля.

11.30 — 16.30 Выставка охотничьих трофеев.

11.30 — 16.30 Конные прогулки.

11.30 — 16.30 Стендовая стрельба.

11.30 — 17.00 Работа площадок для активного отдыха: веревочный парк, троллей, скалодром.

11.30 -13.00 Работа выставочных стендов «Охотничье собаководство», «Подсадные, манные и ловчие птицы».

11.30 — 17.00 Экскурсия по выставке собак охотничьих пород, подсадных, манных и ловчих птиц.

11.30 — 17.00 Катание на внедорожниках по пересеченной местности.

11.00 -17.00 Демонстрация фильмов по охоте, снятых в Тульской области. Работают фуд-корт, торговые ряды.

13.30 — 14.30 Круглый стол по актуальным вопросам сохранения природы, охоты, рыболовства и активного туризма в Тульской области.

11.30 — 13.00 Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (2 этапа)

15.00 — 16.30 Соревнования по стрельбе среди команд охотопользователей (финал)

17.00 Награждение победителей соревнований по стрельбе