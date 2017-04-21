Яснополянский ультра трейл

Все, кто был в Ясной Поляне единожды, застал только одно из времен года, один из четырех видов этих замечательных мест. А между тем, Ясная Поляна абсолютно разная летом, осенью, зимой и весной. Весеннее цветение яблоневого сада и кустов сирени; летние ароматы душистых трав и ковры зелени; осенние антоновские яблоки, ковер из разноцветных кленовых листьев; зимние пейзажи с искрящимся морозным воздухом.

Став участником обоих наших событий — Яснополянского трейла весной и Яснополянского ультратрейла осенью — вы сможете оценить красоту этого уголка в разное время года. Контраст свежей весенней зелени и осеннего леса на грани перехода в зимнюю спячку был бесконечным источником вдохновения для графа Льва Николаевича Толстого, и остается неизменным для вас.

Ясная Поляна — это достопримечательность мирового масштаба, привлекающая ежегодно тысячи туристов со всего Мира. Подумайте только, что вам представится возможность не только посетить саму усадьбу великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, побывать в его доме с оригинальным интерьером и личными вещами, но и пробежать там, где Толстой любил гулять летними вечерами, где он получал вдохновение для написания своих произведений. Только подумайте, какая там энергетика!

Участники забега смогут разместиться в Ясной Поляне за небольшую плату. На территории усадьбы представлено около 100 номеров, в том числе, семейные и номера формата «хостел» эконом класса.

Мы готовим для вас особый колорит, особую стартовую поляну и гарантируем, что такого вы еще не видели. Этот проект, и забег в частности, мы снова сделаем от души, но уже с тематикой величественной истории поместья графа Льва Николаевича Толстого.

Мы ждем вас с радушием и тульским гостеприимством!

09.00 — Открытие стартово-финишного городка.

10.00 — Старт на все дистанции.

11.00 — Награждение победителей на дистанции Т10.

14.00 — Награждение победителей на дистанции Т30.

17.00 — Награждение победителей на дистанции Т50.

18.00 — Закрытие соревнований.

Регистрация.