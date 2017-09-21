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Lucidvox

Lucidvox

Lucidvox — московская группа, смешивающая в своем творчестве психоделику, нойз и нео-этно. За время своего существования группа успела выступить на главных отечественных фестивалях, таких как «Боль», Motherland, «Форма» и дать несколько сольных концертов. С 2017 года Lucidvox начали ездить в Европу, в марте на Tallinn Music Week, а летом сыграли на берлинском фестивале Pop-Kultur с культовой группой Liars и другими известными музыкантами.

Вход 200 Р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
30 сентября 2017, суббота
20:00
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