Lucidvox — московская группа, смешивающая в своем творчестве психоделику, нойз и нео-этно. За время своего существования группа успела выступить на главных отечественных фестивалях, таких как «Боль», Motherland, «Форма» и дать несколько сольных концертов. С 2017 года Lucidvox начали ездить в Европу, в марте на Tallinn Music Week, а летом сыграли на берлинском фестивале Pop-Kultur с культовой группой Liars и другими известными музыкантами.

Вход 200 Р.