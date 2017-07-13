Znaki — последователи русской школы рока — из новой волны убежденных в неиссякаемой потребности соотечественников в традиционной лирике, хитросплетениях мыслей и образов. Воспитанные на ранне-сплиновской самозабвенности, в своей музыке «Знаки» раскрывают изящную глубину, вклинивают в тексты неожиданные парадоксы, забивая их в мозг до полного осмысления, которое не произойдет никогда!

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