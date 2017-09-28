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DJ Scoop & DJ Komyshev

DJ Scoop & DJ Komyshev

Московский DJ Scoop — один из ведущих скретч-диджеев России. Призер таких баттлов как Reebook Street Fire, Чемпионат по скретчу NAMM 2014 и Pioneer Scratch. Играет мультижанровые миксы из хип-хопа, трэпа и мумбатона в симбиозе с трендовыми фьючер и басс-бэнгерами.

Магаданский DJ Komyshev — диск-жокей, имеющий за плечами огромный список городов, где был главным гостем различных хип-хоп вечеринок. Komyshev является одним из организаторов True Competition Scratch Labs 2017, а также участником объединения Hip-Hop in da R.R.B.

Вход свободный.

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
30 сентября 2017, суббота
23:00
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