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Ежик Бобби: Колючие приключения

Ежик Бобби: Колючие приключения

Страна:
Китай, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Хуан Цзяньмин
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
93 мин
  
Бюджет:
$15 000 000,00
  

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.

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