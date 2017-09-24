Ежик Бобби: Колючие приключения

Страна: Китай, США, 2016

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Хуан Цзяньмин

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 93 мин

Бюджет: $15 000 000,00

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.