Ежик Бобби: Колючие приключения
Страна:
Китай, США, 2016
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Хуан Цзяньмин
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
93 мин
Бюджет:
$15 000 000,00
События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.
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4 октября, среда
|09:50
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Победа (Новомосковск)
|
09:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|Победа (Новомосковск)
|
09:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
30 сентября, суббота
|Победа (Новомосковск)
|
09:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
1 октября, воскресенье
|Победа (Новомосковск)
|
09:50
2 октября, понедельник
|Победа (Новомосковск)
|
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3 октября, вторник
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09:50