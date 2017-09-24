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Наемник

Наемник

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Майкл Куэста
  
Актеры:
Майкл Китон, Тейлор Китч, Дилан О’Брайэн, Скотт Эдкинс, Санаа Лэтэн, Шива Негар, Дэвид Суше, Камиль Лемежевский
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

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