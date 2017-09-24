Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Майкл Куэста

Актеры: Майкл Китон, Тейлор Китч, Дилан О’Брайэн, Скотт Эдкинс, Санаа Лэтэн, Шива Негар, Дэвид Суше, Камиль Лемежевский

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 120 мин

Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.