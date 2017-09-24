Наемник
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Майкл Куэста
Актеры:
Майкл Китон, Тейлор Китч, Дилан О’Брайэн, Скотт Эдкинс, Санаа Лэтэн, Шива Негар, Дэвид Суше, Камиль Лемежевский
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
120 мин
Тайный наемник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.
Сегодня
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|13:30
|Алмаз Синема
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:35
|Октябрь
|19:10
|Алмаз Синема
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Октябрь
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Алмаз Синема
|23:50
|Октябрь
29 сентября, пятница
|13:30
|Алмаз Синема
|15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:35
|Октябрь
|19:10
|Алмаз Синема
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Октябрь
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Октябрь
30 сентября, суббота
|13:30
|Алмаз Синема
|19:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
1 октября, воскресенье
|13:30
|Алмаз Синема
|19:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
2 октября, понедельник
|13:30
|Алмаз Синема
|19:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
3 октября, вторник
|13:30
|Алмаз Синема
|19:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
4 октября, среда
|13:30
|Алмаз Синема
|19:10
|Алмаз Синема
|21:35
|Азот (Новомосковск)
|23:00
|Алмаз Синема
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00
|Октябрь
|
16:35
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
20:20
22:45
29 сентября, пятница
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00
|Октябрь
|
16:35
21:35
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:55
20:40
23:00
30 сентября, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00
1 октября, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00
2 октября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00
3 октября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00
4 октября, среда
|Азот (Новомосковск)
|
21:35
|Алмаз Синема
|
13:30
19:10
23:00