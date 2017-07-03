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Шедевры альтовой музыки

Шедевры альтовой музыки

В концерте примут участие Остап Чекмазов (альт) и Ксения Башмет (фортепиано).

В мире классической музыки сольное альтовое исполнительство представляет большую редкость, но несмотря на это в альтовом репертуаре есть общепризнанные мировые шедевры.

Вашему вниманию представляется концерт камерной музыки, на котором вы услышите произведения русских и зарубежных авторов.

Музыку для альта писали композиторы разных времен и эпох и благодаря многим исполнительским школам сегодня она доступна для широкого круга слушателей.

В программе прозвучат четыре произведения для альта и фортепиано, которые написали великие мастера камерной музыки – Михаил Глинка, Анри Вьётан, Николай Мясковский и Бенджамин Бриттен.

В программе:

  • М. Глинка — Неоконченная соната для альта и фортепиано I часть;
  • А. Вьетан — Соната для альта и фортепиано I часть;
  • Н. Я. Мясковский — Соната для виолончели и фортепиано № 2 (версия для альта);
  •  Б. Бриттен. — «Лакриме» (обработка песни Дж. Доуленда «Семь слёз» для альта и фортепиано).

Цена билета 300−500 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
5 октября 2017, четверг
18:30
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