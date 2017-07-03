Шедевры альтовой музыки
В концерте примут участие Остап Чекмазов (альт) и Ксения Башмет (фортепиано).
В мире классической музыки сольное альтовое исполнительство представляет большую редкость, но несмотря на это в альтовом репертуаре есть общепризнанные мировые шедевры.
Вашему вниманию представляется концерт камерной музыки, на котором вы услышите произведения русских и зарубежных авторов.
Музыку для альта писали композиторы разных времен и эпох и благодаря многим исполнительским школам сегодня она доступна для широкого круга слушателей.
В программе прозвучат четыре произведения для альта и фортепиано, которые написали великие мастера камерной музыки – Михаил Глинка, Анри Вьётан, Николай Мясковский и Бенджамин Бриттен.
В программе:
- М. Глинка — Неоконченная соната для альта и фортепиано I часть;
- А. Вьетан — Соната для альта и фортепиано I часть;
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Н. Я. Мясковский— Соната для виолончели и фортепиано № 2 (версия для альта);
- Б. Бриттен. — «Лакриме» (обработка песни Дж. Доуленда «Семь слёз» для альта и фортепиано).
Цена билета 300−500 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
5 октября 2017, четверг
18:30