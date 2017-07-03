Шедевры альтовой музыки

В концерте примут участие Остап Чекмазов (альт) и Ксения Башмет (фортепиано).

В мире классической музыки сольное альтовое исполнительство представляет большую редкость, но несмотря на это в альтовом репертуаре есть общепризнанные мировые шедевры.

Вашему вниманию представляется концерт камерной музыки, на котором вы услышите произведения русских и зарубежных авторов.

Музыку для альта писали композиторы разных времен и эпох и благодаря многим исполнительским школам сегодня она доступна для широкого круга слушателей.

В программе прозвучат четыре произведения для альта и фортепиано, которые написали великие мастера камерной музыки – Михаил Глинка, Анри Вьётан, Николай Мясковский и Бенджамин Бриттен.

В программе:

М. Глинка — Неоконченная соната для альта и фортепиано I часть;

А. Вьетан — Соната для альта и фортепиано I часть;

Н. Я. Мясковский — Соната для виолончели и фортепиано № 2 (версия для альта);

— Соната для виолончели и фортепиано № 2 (версия для альта); Б. Бриттен. — «Лакриме» (обработка песни Дж. Доуленда «Семь слёз» для альта и фортепиано).

Цена билета 300−500 Р.