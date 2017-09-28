Международный фестиваль Brass Days, впервые состоявшийся в 2011 году в Москве, был учрежден для того, чтобы повысить интерес публики к духовому инструментальному искусству в России и представить лучших музыкантов в этой области. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров России Владислав Лаврик. В городе Тула фестиваль проводится уже второй раз, благодаря поддержке Министерства культуры Тульской области, компании «КАРГИЛЛ» и Тульской областной филармонии.

30 сентября состоится не только открытие фестиваля медного духового искусства Brass Days, но и юбилейного, 80-го сезона Тульской областной филармонии.

В программе — произведения Сергея Рахманинова.

День первый — 30 сентября

15.00—16.00 Мастер-класс Бориса Березовского (ф-но).

Борис Березовский — один из самых востребованных пианистов мира. I премия и Золотая медаль на IX Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, завоеванные в 1990 году. Место проведения: Зал дворянского собрания.

17.00 Борис Березовский и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель — Юрий Башмет, дирижер — Владислав Лаврик) сыграют Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Симфония № 2 ми минор. Место проведения: Концертный зал Тульской филармонии.

День второй — 1 октября

13.00—14.30 Мастер-класс Анастасии Тимошенко (скрипка, Москва).

Анастасия Тимошенко — лауреат многих всероссийских и международных конкурсов. С 2012 года Анастасия — первая скрипка Всероссийского юношеского оркестра под управлением Народного артиста России Юрия Башмета, с 2014 является участником и официальным послом в России VerbierFestivalOrchestra. Место проведения: Зал дворянского собрания.

11.30—12.30 Мастер-класс Владислава Лаврика (труба, Москва).

Владислав Лаврик — один из лучших трубачей России и молодых симфонических дирижеров, лауреат премии Президента РФ , художественный руководитель фестиваля Brass Days. Место проведения: Зал филармонии.

17.00 Лауреаты международный конкурсов Анастасия Тимошенко (скрипка), Владислав Белоусов (виолончель) и Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель, главный дирижер и солист — Владислав Лаврик (труба)) исполнят произведения:

Л. ван Бетховен. Увертюра «Кориолан»;

А. Вивальди. Концерт для гобоя с оркестром (переложение для трубы и скрипки с оркестром);

П. Сарасате. Цыганские напевы;

В. А. Моцарт . Симфония № 31 (Парижская);

. Симфония № 31 (Парижская); С. Прокофьев. Симфония № 1 (Классическая);

П. И. Чайковский . Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром.

Место проведения: Концертный зал Тульской филармонии.

День третий — 2 октября

13.00—15.00 Мастер-класс Брасс-ансамбля Большого театра (Москва).

Брасс-ансамбль Большого театра имеет многочисленные награды престижных фестивалей. В состав входят выдающиеся музыканты, солисты Большого театра. В 2005 году брасс-ансамбль был признан лучшим музыкальным ансамблем года (премия «Лучшие из лучших», учрежденная Советом по общественным наградам при Геральдической Палате РФ). Место проведения: Зал филармонии.

18.30 Брасс-ансамбль солистов Большого театра Алексей Корнильев (труба), Александр Жбанов (туба), Андрей Руднев (тромбон), Артур Арзуманов (валторна), Дмитрий Железнов (тромбон), Евгений Гурьев (труба), Михаил Гайдуков (труба), Павел Архипов (труба), Эркин Юсупов (тромбон) исполнят произведения И. Баха, Г. Генделя, Дж. Верди, А. Пьяццоллы и других композиторов в оригинальных аранжировках. Место проведения: Концертный зал Тульской филармонии.