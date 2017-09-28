В Тульском цирке выступают 15 диких кошек, а медведи катаются на лошадях

Фото Алексея Пирязева.

Профессионалы своего дела

Даже те, кто далек от циркового искусства, наверняка, не раз слышали имя Гии Эрадзе - известного продюсера, дрессировщика, заслуженного артиста Грузии. «Баронеты» - один из его успешных проектов.

Надо отметить, «Баронеты» - не просто представление. По словам Гии Эрадзе, это целая серия новелл, плавно перетекающих из одной в другую. Аттракционы различных жанров создают такой антураж, что зритель непроизвольно ощущает себя причастным к большому драматическому спектаклю.

- В шоу работают больше 120 человек – клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, дрессировщики, - рассказывает Гия Эрадзе. - И все – настоящие профессионалы своего дела. Хочется немного похвастаться: в нашу общую «копилку» (а она у нас большая) недавно добавилось еще две высоких награды. Прямо перед гастролями в Туле нас пригласили на фестиваль циркового искусства «Идол», где дрессировщики Андрей и Наталья Широкаловы (дрессура хищников: тигры, пантеры, леопары), а также Юрий Володченков (номер «Высшая школа верховой езды») завоевали золотую и серебряную статуэтки.

- Было около 500 участников, - говорит Наталья. – Собрались представители других стран, и все они – сильные конкуренты. Но мы доказали: быть победителями нам по силам. Это наше с Андреем десятое золото и примечательно, что с ним мы приехали в Тулу – теперь знаковый для меня город.

В творческом коллективе «Баронеты» произошло еще несколько важных событий. Перед премьерой в Тульском цирке Наталья Широкалова получила звание заслуженной артистки РФ, а одна из участниц труппы родила дочку. Теперь артисты надеются, что вскоре их цирковая семья пополнится новыми, молодыми талантами.

В шоу «Баронеты» выступают также победители «Минуты славы» братья Геворг и Андраник Варданян. Силовая пара привезла в Тулу удивительный номер: в образах шахматных королей парни показывают невероятные трюки.

- В коллективе Гии Эрадзе мы чувствуем себя хорошо, - говорит Геворг. – Приятно, что руководитель внимательно относится к каждому артисту. Я благодарен каждому, кто причастен к этой постановке.

Над этим спектаклем «Баронеты», кстати, работало много режиссеров-по­ста­нов­щи­ков, и не только цирковых: Евгений Шевцов, Наталья Маковская, Руслан Ганеев и другие. Именно благодаря им шоу получилось ярким, насыщенным, живым.

Эти удивительные животные

Чтобы перевезти животных шоу «Баронеты» в Тулу, потребовалось 18 машин. Нам удалось увидеть, как происходит разгрузка.

Любопытное зрелище: клетки медленно спускаются на землю, а потом передвигаются сотрудниками за кулисы. Присутствие дрессировщика рядом заметно успокаивает животных: львы ложатся на спину и потягиваются, а медведи бросают свои игрушки и подходят к прутьям.

Медвежий вольер – вообще одна из самых занятных зон.

Медведи резвятся, «общаются» друг с другом, просят угощения. Дрессировщики Екатерина и Алексей Плотниковы называют своих подопечных не иначе, как «своими детьми».

- Мы брали мишек совсем малышами, практически слепыми, - говорит Алексей. – Они едва помещались в ладони… Когда смотришь на такое чудо, язык не поворачивается назвать себя укротителем: мы – дрессировщики, заботливые хозяева. Работая с животными, мы отдаем частичку себя.

Всего в шоу шесть медведей, четверо из них ровесники и живут в одном вольере. Поначалу Алексей и Екатерина держали малышей у себя дома, но потом убедились: такое «соседство» приносит серьезные убытки. Мебель, обои, напольное покрытие – все это пострадало от забав хищников. Так медведи переехали в просторный вольер.

- На то, чтобы поставить номер, уходит много времени, - рассказывает Екатерина. – Зритель видит только результат и даже не имеет представления о том, как долго и мучительно рождается постановка. Обучать всегда тяжело. На работу над номером, где медвежата выполняют сложные трюки, катаются верхом на лошади и танцуют, у нас с Лешей ушло около трех лет.

Так же долго рождалась и новелла Екатерины Кореньковой «Аляска», которая объединила маламутов, хаски и северных волков, и номер «Джигиты Апачи» под руководством Рустама Газзаева.

Уникальные лилигры

Главные герои «баронеты», несомненно, - 15 диких кошек Андрея и Натальи Широкаловых. Среди них – лигры (помесь льва и тигра) и лилигры (плод любви лигра и льва).

- Считается, что лигры не могут производить потомство, - рассказывает Андрей. - Мы эту теорию сломали. И вот, как это было. Когда-то Гия Эрадзе подарил льва и лигрицу сочинскому зоопарку. Не знаю, что сказалось – то ли морской воздух, то ли неистовая любовь, - но у этой пары родились здоровые дети, лилигры. Это две сестренки. Теперь они выступают в нашем шоу. Пока их характеры трудно прочитать: вроде бы ведут себя так же, как родители. А внешне лилигры больше похожи на львов, только на животе красуются темные полосы.

- Все животные для нас родные, - продолжает Наталья. – Если бы не цирк, не знаю, чем бы я еще могла заняться. Мечта стать дрессировщицей появилась у меня еще в детстве. В 16 лет я уехала из дома и приступила к любимому делу. И теперь, глядя на своих животных, я понимаю: все это было не зря.

цифры

1 миллион рублей – столько уходит на месячное содержание животных шоу «Баронеты».