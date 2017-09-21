Не твое тело
Страна:
Италия, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Симоне Годано
Актеры:
Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски, Франческа Агостини, Валерио Эпри, Гаэтано Бруно, Флавио Фурно
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
106 мин
Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София — блестящий доктор, а Андреа — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга: ей — проводить тяжелейшие операции, а ему — освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.
Сегодня
|13:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, суббота
|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:25
18:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
18:20
30 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
18:20