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Не твое тело

Не твое тело

Страна:
Италия, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Симоне Годано
  
Актеры:
Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски, Франческа Агостини, Валерио Эпри, Гаэтано Бруно, Флавио Фурно
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

 

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София — блестящий доктор, а Андреа — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга: ей — проводить тяжелейшие операции, а ему — освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.

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