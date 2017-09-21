Не твое тело

Страна: Италия, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Симоне Годано

Актеры: Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски, Франческа Агостини, Валерио Эпри, Гаэтано Бруно, Флавио Фурно

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 106 мин

Что, если однажды вы поменяетесь телами с вашей второй половинкой? Об этом даже не задумывались Андреа и София. Если бы не один эксперимент, в результате которого пара обнаруживает, что они оказались внутри друг друга. Буквально! Теперь София — блестящий доктор, а Андреа — привлекательная телеведущая на подъеме своей карьеры. Им предстоит не только смириться со своим новым телом, но и примерить на себя все привычки и знания друг друга: ей — проводить тяжелейшие операции, а ему — освоить журналистскую профессию со всеми вытекающими последствиями.