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Крым

Крым

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 28.09.2017
 
Режиссер:
Алексей Пиманов
  
Актеры:
Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер
  
Жанр:
драма, боевик
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

 

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

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Сегодня
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:20 Юность (Узловая)
10:20 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:30 Азимут (Богородицк)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:35 Алмаз Синема
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:20 Октябрь
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:50 Юность (Узловая)
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Азимут (Богородицк)
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Юность (Узловая)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:55 Азимут (Богородицк)
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:05 Октябрь
18:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:05 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Киносити
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:30 Победа (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
20:50 Юность (Узловая)
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:20 Синема Стар
21:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:25 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
23:30 Киносити
23:40 Синема Стар
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:20 Юность (Узловая)
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Киносити
10:20 Алмаз Синема
10:30 Азимут (Богородицк)
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:35 Алмаз Синема
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:20 Октябрь
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:50 Юность (Узловая)
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:05 Азимут (Богородицк)
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Юность (Узловая)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:55 Азимут (Богородицк)
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:05 Октябрь
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:05 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:20 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Победа (Новомосковск)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Алмаз Синема
20:50 Юность (Узловая)
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:20 Синема Стар
21:25 Киносити
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Киносити
23:40 Синема Стар
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00 Киносити
00:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, суббота
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:20 Юность (Узловая)
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Азимут (Богородицк)
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:35 Алмаз Синема
11:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Киносити
13:25 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:50 Юность (Узловая)
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
14:05 Азимут (Богородицк)
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
15:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Юность (Узловая)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:55 Азимут (Богородицк)
16:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Алмаз Синема
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
18:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:00 Синема Стар
19:05 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:20 Киносити
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Победа (Новомосковск)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:40 Алмаз Синема
20:50 Юность (Узловая)
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:20 Синема Стар
21:25 Киносити
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40 Алмаз Синема
23:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Киносити
23:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Синема Стар
00:00 Киносити
00:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:35 Киносити
1 октября, воскресенье
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:20 Юность (Узловая)
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Азимут (Богородицк)
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:35 Алмаз Синема
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:25 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:50 Юность (Узловая)
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
14:05 Азимут (Богородицк)
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:15 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:15 Киносити
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Юность (Узловая)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:55 Азимут (Богородицк)
16:20 Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:40 Алмаз Синема
18:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:00 Синема Стар
19:05 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:20 Киносити
19:30 Азимут (Богородицк)
19:30 Победа (Новомосковск)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:40 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:40 Алмаз Синема
20:50 Юность (Узловая)
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:20 Синема Стар
21:25 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:30 Киносити
00:00 Киносити
01:35 Киносити
2 октября, понедельник
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Киносити
10:20 Алмаз Синема
10:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:35 Алмаз Синема
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
13:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:15 Киносити
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:40 Алмаз Синема
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Синема Стар
21:25 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:30 Киносити
00:00 Киносити
3 октября, вторник
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Юность (Узловая)
10:20 Алмаз Синема
10:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:20 Киносити
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:30 Синема Стар
11:35 Алмаз Синема
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:50 Юность (Узловая)
13:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:15 Киносити
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Юность (Узловая)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:05 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:20 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:40 Алмаз Синема
20:50 Юность (Узловая)
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:20 Синема Стар
21:25 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:30 Киносити
00:00 Киносити
4 октября, среда
10:00 Химик (Ефремов)
10:20 Юность (Узловая)
10:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:20 ДК Тепло-Огаревский район
10:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
10:20 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:30 Азимут (Богородицк)
11:10 Киносити
11:30 Победа (Новомосковск)
11:35 Алмаз Синема
11:50 Химик (Ефремов)
12:00 Азот (Новомосковск)
12:30 Киносити
13:15 Киносити
13:40 Химик (Ефремов)
13:45 Синема Стар
13:50 Юность (Узловая)
13:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
13:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
13:55 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:55 ДК Тепло-Огаревский район
14:05 Азимут (Богородицк)
14:10 Алмаз Синема
14:50 Киносити
15:15 Киносити
15:20 Азот (Новомосковск)
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Юность (Узловая)
15:45 ДК Тепло-Огаревский район
15:45 Заокский районный культурно-досуговый центр
15:45 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:55 Азимут (Богородицк)
16:20 Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:20 Химик (Ефремов)
17:20 Киносити
18:40 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
19:05 Юность (Узловая)
19:10 Химик (Ефремов)
19:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
19:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 ДК Тепло-Огаревский район
19:20 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
19:30 Азимут (Богородицк)
19:40 Азот (Новомосковск)
20:10 Киносити
20:40 Алмаз Синема
20:50 Юность (Узловая)
21:00 Химик (Ефремов)
21:10 ДК Тепло-Огаревский район
21:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
21:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
21:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:20 Азимут (Богородицк)
21:20 Синема Стар
21:25 Киносити
22:40 Алмаз Синема
23:30 Киносити
00:00 Киносити
5 октября, четверг
00:00 Киносити
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