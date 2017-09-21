Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 28.09.2017

Режиссер: Алексей Пиманов

Актеры: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер

Жанр: драма, боевик

Продолжительноcть: 100 мин

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.