Крым
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 28.09.2017
Режиссер:
Алексей Пиманов
Актеры:
Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер
Жанр:
драма, боевик
Продолжительноcть:
100 мин
История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
Сегодня
Завтра
30 сентября, суббота
1 октября, воскресенье
2 октября, понедельник
3 октября, вторник
4 октября, среда
5 октября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
14:05
15:55
19:30
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:20
13:50
15:45
19:20
21:20
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
|Октябрь
|
13:20
18:05
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
11:50
12:20
13:00
14:00
15:10
16:10
17:20
18:20
19:30
20:30
21:40
22:40
23:50
00:40
|Синема Стар
|
13:45
19:00
21:20
23:40
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Юность (Узловая)
|
10:20
13:50
15:35
19:05
20:50
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
14:05
15:55
19:30
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:20
13:50
15:45
19:20
21:20
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
00:00
|Октябрь
|
13:20
18:05
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:40
12:50
13:50
15:00
16:00
17:10
18:10
19:20
20:20
21:30
22:30
23:10
23:40
00:35
|Синема Стар
|
13:45
19:00
21:20
23:40
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Юность (Узловая)
|
10:20
13:50
15:35
19:05
20:50
30 сентября, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
14:05
15:55
19:30
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:20
13:50
15:45
19:20
21:20
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
00:00
01:35
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
11:40
12:50
13:50
15:00
16:00
17:10
18:10
19:20
20:20
21:30
22:30
23:10
23:40
00:35
|Синема Стар
|
13:45
19:00
21:20
23:40
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
13:25
15:15
18:50
20:40
|Юность (Узловая)
|
10:20
13:50
15:35
19:05
20:50
1 октября, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
14:05
15:55
19:30
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:20
13:50
15:45
19:20
21:20
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
00:00
01:35
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Стар
|
13:45
19:00
21:20
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
13:25
15:15
18:50
20:40
|Юность (Узловая)
|
10:20
13:50
15:35
19:05
20:50
2 октября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Стар
|
13:45
19:00
21:20
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
3 октября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:20
13:50
15:45
19:20
21:20
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Стар
|
11:30
13:45
19:00
21:20
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Юность (Узловая)
|
10:20
13:50
15:35
19:05
20:50
4 октября, среда
|Азимут (Богородицк)
|
10:30
14:05
15:55
19:30
21:20
|Азот (Новомосковск)
|
12:00
15:20
19:40
|Алмаз Синема
|
10:20
11:35
14:10
17:15
18:40
20:40
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:20
|ДК Тепло-Огаревский район
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
10:20
13:50
15:45
19:20
21:20
|Киносити
|
10:20
11:10
12:30
13:15
14:50
15:15
16:20
17:20
19:20
20:10
21:25
23:30
00:00
|Победа (Новомосковск)
|
11:30
19:30
|Синема Стар
|
13:45
19:00
21:20
|Химик (Ефремов)
|
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
10:20
13:55
15:45
19:20
21:10
|Юность (Узловая)
|
10:20
13:50
15:35
19:05
20:50
5 октября, четверг
|Киносити
|
00:00