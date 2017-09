Дима Билан: «Никогда не угадаешь, когда снимешь брюки»

Фото Алексея Пирязева.

На выступления Билана народ традиционно собирается заранее, чтобы не пропустить приезд кумира в концертный зал. Но есть люди, которые приходят гораздо раньше остальных — фан-клуб. Обычно участники фан-клубов — девушки-подростки, чуть ли не падающие в обморок при виде любимого артиста. Билану повезло: его поклонницы — не ярые фанатки, а взрослые, спокойные, состоятельные женщины.

Фан-клуб Димы Билана в Туле совсем молодой: ему всего три года.

- Его основали после концерта Димы в ДКЖ в 2014 году, — говорит Татьяна Дорухина, руководитель тульского фан-клуба. — Девушка по имени Кристина дала объявление в соцсетях, и на него откликнулось много поклонниц. И вот, 14 февраля, в День Святого Валентина, нашу организацию официально зарегистрировали. Иногда мы собираемся на дружеские посиделки, ездим в другие города на концерты Димы и устраиваем флешмобы. Некоторые из них уже стали традицией: например, на каждый концерт фан-клуб делает для каждого зрителя картонные красные сердечки. А запуск цветных бумажных самолетиков Дима сам предложил сделать фишкой его концертов. Приятно, что он поддерживает наши идеи! В этот раз мы решили сделать кое-что новенькое — пустить по залу большие надувные шары, чтобы создать настроение и зрителям, и артисту.

На концерт в Тулу приехали поклонники Димы Билана из других городов и даже стран. И все — со своими памятными подарками.

- Перед выступлением мы встретились с женщиной из Германии, — рассказывает участница тульского фан-клуба Евгения Положенкова. — Она попросила нас передать Диме очень редкую вещь — статуэтку Майкла Джексона, которую она купила на концерте певца. Их всего 1000 в мире, а эта — 234-й экземпляр. Ну, а мы подготовили для Димы большое сердце с буквой «Д», цветы и, конечно, традиционные тульские подарки — пряники.

Такого количества сюрпризов Дима Билан, кажется, не ожидал. На концерте он долго расхваливал поклонников за инициативность и неординарность.

- Ого, даже чебуреки мне подарили. Ребята… Ну, очень приятно, — сказал со сцены артист. — Некоторых из вас я уже в лицо узнаю. Скоро друг к другу так привыкнем, что и ругаться начнем, как добрые супруги.

Особенные подарки подтолкнули Билана к созданию особенной программы: для Тулы он решил внести коррективы в сценарий шоу. Так, например, он неоднократно менял очередность и выбор песен. А еще — отказался раздеваться.

- Вот я сейчас уйду за кулисы, сменю костюм и заставлю вас ждать, — обратился артист к публике. — Ну не могу я так с вами поступить. Тем более, говорят, я немного поправился. Никогда не знаешь, когда удастся снять брюки (смеется). Быть может, на это понадобится больше времени, чем планировалось.

В шоу «Неделимые» вошли такие хиты Димы Билана, как «Это была любовь», «Не молчи», «Невозможное возможно», «В твоей голове», «Я просто люблю тебя», «Время-река», «Часы», «Твой номер один», «Лови мои цветные сны» и многие другие. За два часа Дима несколько раз спускался со сцены к зрителям, да и вообще признался: пройтись по залу — его любимое занятие.

- Туляки, мы столько с вами знакомы, что я позволю себе некоторые вольности, — сказал Дима Билан. — Здесь я чувствую себя свободно и легко. Кажется, что время замирает, когда я с вами.

Артист настолько увлекся тульской публикой, что даже не смог с ней сразу распрощаться. Представив своих танцоров и музыкантов и откланявшись, Билан удалился за кулисы. Свет погас, люди начали выходить из зала.

- Ну, куда же вы? — вдруг выбежал из-за кулисы Дима. — Я вас просто так не отпущу. И выступил для туляков на бис.

глас народа

Мария (17 лет, школьница) и Юлия (29 лет, генеральный директор фирмы) Бредихины:

- Меня переполняют эмоции: танцевала весь концерт! Дима красивый, харизматичный, талантливый, хочется все больше и больше им любоваться, — говорит Мария. — Ему даже не нужно шоу, чтобы хорошенько «выстрелить». Дима обходится без крутых декораций, эффектов и ярких нарядов. Далеко не каждый артист может так обнажить свою душу перед многоликой публикой, предоставив ей на суд лишь голос и энергию. А вот у Димы получилось! В этом и есть его главное достоинство.

- Если честно, я пошла на концерт только из-за дочери, — продолжает Юлия. — Она большая поклонница Димы Билана. Но, услышав его живое исполнение, я поняла: этому есть свое объяснение. Билан — качественный исполнитель. Возможно, теперь буду внимательнее следить за его творчеством.

Ирина (25 лет, медсестра) и Владимир (31 год, предприниматель) Феногеновы:

- Мы с мужем пришли на концерт, потому что так захотела я. Он сделал мне такой подарок на годовщину нашего знакомства: сегодня — шесть лет с тех пор, как мы вместе. Многие, выходя из зала, обсуждали, что Билан спел мало песен. А вот мне всего хватило. Хотя нет, стоп: я бы не отказалась от подружки, которая пошла бы со мной танцевать поближе к сцене. Муж вставать с места отказался. Но я, все же, не растерялась: сидела и снимала прямые эфиры в Инстаграм, — говорит Ирина.

Елена Сергеева, 27 лет, учитель английского:

- Море позитивных эмоций! Хотелось бы, чтобы Билан приезжал в Тулу чаще. Очень понравился флешмоб с самолетиками. А сердечки с фото Димы мы забрали с собой. Некоторые зрители успели подбежать к сцене и взять у него автограф. Жаль, у нас не вышло.

досье myslo

Дима Билан (имя при рождении и до июня 2008 года — Виктор Николаевич Белан) — певец, композитор, актер.

Родился 24 декабря 1981 года в пос. Московский (Карачаево-Черкесская республика).

Не женат.

Дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение»: в 2006 году с песней Never let you go занял второе место, в 2008 году с песней Believe me — первое.

Рекордсмен по количеству наград MTV Russia Music Awards (RMA). Дима Билан — обладатель десяти таких наград.

Заслуженный артист Кабардино-Балкарии (2006 г.), заслуженный артист Чечни (2007 г.) заслуженный артист Ингушетии (2007 г.), народный артист Кабардино-Балкарии (2008 г.).

Мужчина года (по версии журнала Glamour в 2006 и 2009 годах).