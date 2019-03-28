Выходные в Туле: 29-31 марта

На этих выходных вас ждет фестиваль уличных видов спорта, древнерусский драм-н-бэйс и музыка на терменвоксе, спектакль от женской версии «Квартета И» и экскурсия, посвященная истории пряника.

Фестивали

Брейк-данс

Когда: 30 марта, суббота, 12.30.

Где: «Родина», молодежный центр

Тула, пр. Ленина, 20



Другие соревнования

Когда: 30 марта, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, ул. Демонстрации, 134

Вход свободный.

В субботу пройдет ежегодный фестиваль уличного искусства Express battle. На фестиваль съедутся лучшие атлеты Центрального федерального округа. Участники один на один будут соревноваться в брейк-дансе, паркуре, батутном фристайле и воркауте.

Соревнования впервые пройдут в двух локациях: танцоры брейк-данса будут выступать на сцене молодежного центра «Родина», а соревнования по всем остальным дисциплинам пройдут в «зале Мастера стилей» в Тульском областном центре молодежи.

За музыкальное сопровождение отвечает DJ MafOne (Рязань Chief Rocka).

Ведущий — Max Фиджет.

Концерты

Когда: 30 марта, суббота, 20.00.

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 1200 р.

В субботу на сцене Backstage выступит загадочный повелитель древнерусского драм-н-бэйс Нейромонах Феофан в рамках своего большого тура «Вече». Артист со своими неизменными спутниками диджеем Никодимом и медведем представят особую программу, составленную фанатами на сайте feofantour.ru. Поклонников ждет яркое шоу, традиционно подготовленное самими артистами, в котором они самостоятельно выполнят все технические элементы.

Когда: 29 марта, пятница, 20.00.

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 700-1400 р.

В пятницу на сцене клуба Backstage пройдет концерт Грязного Рамиреса. Сергей Желнов (настоящее имя артиста) — молодой представитель андеграундного направления рэпа — хорроркор (рэп с элементами ужаса). Главным элементом его образа являются устрашающие маски.

На сцене музыкант представит свой новый сольный альбом TRAUMATIX и все лучшие треки.

Когда: 31 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2.

Цена: 1000-2800 р.

В Туле вновь выступит любимец туляков Михаил Бублик. На концерте артист представит новую программу «Иду за тобой».

Артист уже посещал Тулу с концертом в прошлом году. Тогда публика Городского концертного зала встретила его бурно и восторженно. Зрители находились под воздействием необъяснимой магии обаяния артиста и его неукротимой энергии творчества.

Когда: 29 марта, пятница, 19.00.

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Цена: 400 р.

В пятницу музыкальному инструменту терменвокс исполняется 100 лет. В честь этого события в культурном центре «Типография» пройдет концерт правнука изобретателя терменвокса Петра Термена. На концерте музыкант представит юбилейную программу «100 лет терменвоксу: от классики до эксперимента». В нее войдут произведения классической и современной академической музыки, джазовые и рок-композиции. Также музыкант расскажет об истории инструмента.

Когда: 30 марта, суббота, 20.00.

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19.

Цена: 700 р.

В субботу на сцене Harat's pub состоится большой концерт фолк-фьюжн-коллектива «Отава Ё». Артисты представят песни своего нового альбома «Любишь ли ты», который вышел в конце 2018 года. На своих выступлениях музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа является частым гостем на многих этно- и фолк-фестивалях в разных странах. В их творчестве сочетаются несколько качеств: искренность, мелодичность, изобретательность и удивительное чувство юмора питерского коллектива и яркие концертные шоу.

Когда: 30 марта, суббота, 19.00.

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2-й этаж.

Цена: от 350 р.

В субботу на сцене театрально-концертного центра «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-квартета «Черный квадрат». Это четверо музыкантов с яркими концертными карьерами, объединившихся, чтобы демонстрировать на сцене уникальное исполнение шедевров классической музыки.

Классические композиции в нетривиальном исполнении, в сочетании с харизмой самих музыкантов — это то, что привлекает зрителей на концерты этого квартета.

События

Когда: 30 марта, суббота, 16.00.

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2.

Цена: вход свободный, купоны — 2000 р., действуют предзаказы (купоны и предзаказы с запуском в 15.00).





В Городском концертном зале пройдет ярмарка аниме-атрибутики. На ярмарке будут представлены товары по вашим любимым аниме, сериалам, фэнтези, группам и просто интересные штуки из Японии, Кореи и Китая.

С ассортиментом можно ознакомиться в сообществе встречи по ссылке.

Театр

Когда: 30 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, пр. Ленина, 51.

Цена: 700-1400 р.





В субботу на сцене Тульской филармонии им. Михайловского пройдет спектакль-девичник «Пила вино и хохотала. Белое». Спектакль привозит самый маленький театр Санкт-Петербурга – «Театр двух». На создание спектакля вдохновили реальные откровения женщин, собранные на просторах интернета. Сюжет рассказывает о типичных радостях и проблемах, с которыми девушки сталкиваются ежедневно. По мнению зрительниц «Пила вино и хохотала», это своеобразный женский ответ фильму и спектаклю «Квартета И» «О чем говорят мужчины».

Когда: 29 марта, пятница, 18.30.

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2.

Цена: 600-1500 р.

В пятницу в Городском концертном зале пройдет музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке» в исполнении Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова .

Зрителей ждет новое и современное прочтение оперетты Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке». Они увидят спектакль в стиле водевиля-ревю с эстрадными аранжировками, но с участием дуэта народных инструментов (баян, балалайка), с хореографическими жанровыми зарисовками, авторскими костюмами и декорациями, интересными режиссерскими решениями.

При всем оперетта сохранит главное — колорит и юмор любимого фильма, 50-летие которого отмечалось в 2017 году.

Когда: 29 марта, пятница, 19.00.

Где: Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21.

Цена: 150 р.





В пятницу «Молодежный театр» из Узловой покажет спектакль «Вий» в честь Международного дня театра. Актеры представят зрителям страшную сказку для взрослых по мотивам знаменитой повести Н. В. Гоголя .

Спорт

Когда: 30 марта, суббота, 10.00, церемония открытия в 16.00, 31 марта, воскресенье, 10.00.

Где: стадион «Арсенал», манеж, Тула, пр. Ленина, 87.

Вход свободный.

На легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал» состоятся соревнования Кубка Европы по дзюдо. В состязаниях примут участие юноши и девушки до 18 лет.

Когда: 31 марта, воскресенье, 18.30.

Где: Академия Александра Островского, Тула, ул. Луначарского, 63-в.

Вход свободный.





На кортах академии Александра Островского пройдет международный теннисный турнир серии Tennis Europe среди юношей и девушек 12 лет и моложе.

Всего на кортах Академии в этом году планируют выступить более ста спортсменов из Великобритании и Франции, Казахстана и США, Белоруссии и Украины, из стран Азии и лучших теннисистов Африки.

Торжественное открытие турнира состоится 31 марта в 18.30. В церемонии примут участие представители Академии Александра Островского в Химках, представители администрации города Тулы, первые лица Тульской области и другие почётные гости.

Лекции

Когда: 31 марта, воскресенье, 12.00.

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Вход свободный. добровольный взнос приветствуется.

В воскресенье «Типография» приглашает на первый открытый урок для тех, кто хочет изучать китайскую культуру и язык с нуля. Проведут лекцию стажер Пекинского объединенного университета Сабина Сафарова, а также иностранный студент Zhao Heng, приехавший учиться в ТулГУ по обмену из города Шэньян. Это первое занятие в рамках бесплатного языкового курса по изучению китайского языка.

Посетители узнают о таких особенностях языка, как разница в тонах и диалектах, пиньинь (латиница в китайском). На первом же занятии вы сможете почитать слоги, посчитать до 10, выучить некоторые фразы, например из темы «Знакомство», и даже научиться писать некоторые иероглифы.

Выставки/экскурсии

Когда: 30 марта, суббота, 10.45.

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, ул. Советская, 68.

Цена: школьники, студенты, пенсионеры — 1350 р., взрослые — 1550 р. (без мастер-класса 1050 р., льгота на семейное посещение: — взрослые, сопровождающие своих детей — 1350 р., (без мастер-класса 850 р.). Требуется предварительная запись по тел.: 52-99-02, 8 (920) 780-80-95 .

В субботу Тульское музейное объединение приглашает отправиться в тематический гастрономический тур, посвященный истории пряничного дела в Туле. Сбор группы в 10.45 в Тульском областном краеведческом музее.

Маршрут:



11.00 — 12.00 посещение Тульского краеведческого музея, интерактивная экскурсия «Прикоснись к истории»;

12.00 — 13.15 пешая тематическая экскурсия по историческому центру города с осмотром Кузнецкой слободы;

13.15 — 13.35 трансфер в ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;

13.45 — 16.00 экскурсионная программа на фабрике. Мастер-класс + производство;

16.15 — 16.45 трансфер обратно (ул. Менделеевская, 8).



Максимальная продолжительность экскурсионного тура — 5 часов 30 мин. Дополнительная информация в афише.

Когда: 29-31 марта, пятница-воскресенье, 10.00 (до 27 августа).

Где: «Тульские древности», музейно-выставочный центр.

Тула, пр. Ленина, 47.

Цена: до 16 лет — бесплатно, студенты, пенсионеры — 60 р., взрослые 80 р.

В минувший вторник в музее «Тульские древности» открылась выставка, посвященная отечественной системе мер и весов. Посетители познакомятся с историей метрологии со времен Древней Руси и до начала XX века и увидят около ста экспонатов из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: весы и безмены, гири и разновесы для более тонкого подсчета, меры, счёты, монеты.

На выставке есть интерактивная часть — вам предстоит освоить вычислительную систему «абак» и буквенный счет. Самые любопытные окажутся в торговой лавке тульского купца начала ХХ века и разберутся в соотношении зарплаты и покупательской способности разных сословий, совершат нехитрые торговые операции.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит комедия о бомже, живущем на солнечном побережье. Дебошир и весельчак по кличке Лунный Пёс живет в свое удовольствие, не обращая внимания на социальные нормы. Целыми днями он отрывается на пляжных вечеринках и даже мечтает наконец-то дописать собственный сборник остроумных стихов. Однако то и дело его персонаж влипает во всевозможные неприятности, мешающие ему так или иначе завершить работу над книгой. В главной роли – Мэтью Макконахи.

Цена: от 140 р.

В кино вышел анимационный ремейк знаменитого диснеевского мультфильма, переснятый с живыми актерами и потрясающе нарисованным главным героем. По сюжету директор цирка и импресарио Марк Медичи поручает заботу о новорождённом слонёнке бывшей цирковой звезде Холту и его детям. Огромные уши малыша Дамбо сразу же становятся главным объектом внимания и насмешек, однако именно они помогают чудесному слонёнку подниматься в воздух и взлетать. Узнав об этом, директор цирка решает взять малыша в цирковые номера, а предприимчивый бизнесмен Вендевер мечтает переманить его в свое шоу «Сказочная страна». Но под заманчивым предложением кроются не самые хорошие условия для слоненка Дамбо.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.