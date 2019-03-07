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Пётр Термен

Пётр Термен

В культурном центре «Типография» пройдет концерт правнука изобретателя терменвокса Петра Термена. На концерте, посвященном 100-летию музыкального инструмента терменвокс музыкант представит юбилейную программу «100 лет терменвоксу: от классики до эксперимента». В нее войдут произведения классической и современной академической музыки, джазовые и рок-композиции.

Также музыкант расскажет об истории инструмента.

Терменвокс — самый самобытный отечественный музыкальный инструмент, созданный в России в 1919 году изобретателем Львом Терменом.
Для игры на терменвоксе не нужно прикасаться к инструменту — движения рук в воздухе меняют емкость электрического поля и звучит музыка.

Пётр Термен — руководитель Школы терменвокса и правнук изобретателя инструмента.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 марта 2019, пятница
19:00
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