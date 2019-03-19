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Вий

Вий

«Молодежный театр» из Узловой покажет спектакль «Вий» в честь международного дня театра. Это страшная сказка для взрослых по мотивам повести Н. В. Гоголя.

Вий – мистическая повесть Николая Васильевича Гоголя, включённая им в сборник рассказов «Миргород», выпущенный в 1835 году.

... чудовище, живущее в топях болот. Взгляд у него силы страшной, дьявольской. Не укрыться от него никому. Поглядит он тебе в глаза и откроется душа твоя для зла всякого. Взгляд его сжигает человека дотла, только куча золы остается. Имя его - Вий...

Но, главное, это история любви, история борьбы темного и светлого в человеке, о силе веры в светлое начало, и о готовности к самопожертвованию ради спасения другого человека.

Стоимость: 150 р.

 

 

 

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
29 марта 2019, пятница
19:00
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