«Молодежный театр» из Узловой покажет спектакль «Вий» в честь международного дня театра. Это страшная сказка для взрослых по мотивам повести Н. В. Гоголя .

Вий – мистическая повесть Николая Васильевича Гоголя, включённая им в сборник рассказов «Миргород», выпущенный в 1835 году.



... чудовище, живущее в топях болот. Взгляд у него силы страшной, дьявольской. Не укрыться от него никому. Поглядит он тебе в глаза и откроется душа твоя для зла всякого. Взгляд его сжигает человека дотла, только куча золы остается. Имя его - Вий...



Но, главное, это история любви, история борьбы темного и светлого в человеке, о силе веры в светлое начало, и о готовности к самопожертвованию ради спасения другого человека.

Стоимость: 150 р.