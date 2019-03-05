На сцене Тульской филармонии им. Михайловского пройдет спектакль-девичник, основанный на историях со страниц женских интернет форумов в исполнении самого маленького театра Петербурга «Театра двух».

Все то, что страшно рассказать даже подругам, безропотно выслушает интернет: исповеди, самоирония, глупости, страхи и максимализм современных женщин, которые скрываются под никами «Киска812», снова обретают лица в спектакле «Пила вино и хохотала. Белое».

По мнению зрительниц «Пила вино и хохотала» — это своеобразный женский ответ фильму и спектаклю «Квартета И» — «О чем говорят мужчины». Впервые постановка была представлена публике осенью 2015, и за эти три года ее уже посмотрели более 20000 зрителей, 95% из которых представительницы прекрасной половины человечества от 18 до 70 лет из России, Прибалтики и Восточной Европы.

Продолжительность спектакля 1 час 50 минут (без антракта).

Дополнительная информация по тел.: 57-07-07 доб. 228

«Театр Двух» — дуэт молодых и талантливых актрис Аники Быковой и Инны Егоровой, известных нам по проекту «Пила вино и хохотала» и «Хохотуй». Девушки познакомились и подружились в театре «Лицедеи», где счастливо учились актерскому мастерству, участвовали в спектаклях легендарных клоунов. В 2015 году актрисы выпустили свою первую собственную совместную работу — женскую комедию «Пила вино и хохотала. Красное» — популярный спектакль среди представительниц прекрасной половины человечества от 18 до 70 .Так как тема спектакля оказалась обширной и очень полюбилась зрителям, вскоре вышел второй спектакль «Пила вино и хохотала. Белое»

С какого спектакля начать знакомство с проектом «Пила вино и хохотала» не важно, главное посмотреть.