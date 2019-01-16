Концерт переносится в клуб Backstage. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене Backstage club выступит загадочный повелитель Древнерусского драма Нейромонах Феофан в рамках своего большого тура «Вече». Артист со своими неизменными спутниками диджеем Никодимом и медведем представят новую программу, составленную самими фанатами проекта.

Сет-лист будет основан на голосовании, которое проходило онлайн на сайте www.feofantour.ru Специально для тура будет разработано и новое шоу, традиционно подготовленное и технически реализованное самими артистами.

Три альбома, два мини-альбома и несколько синглов; клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube; внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити; полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на летних фестивалях — всё это Нейромонах Феофан!



Никто не знает, как он выглядит на самом деле: на концертах солист проекта прячет лицо под капюшоном, из-под которого торчит только густая борода. На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера: сами гости часто облачаются в народные костюмы и участвуют в многочисленных активностях. Концерты Феофана — это шоу, происходящие не только на сцене, но и в зале, и «Вече» обещает стать новой главой в их истории.