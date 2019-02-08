В Туле вновь выступит любимец туляков Михаил Бублик. На концерте артист представит новую программу «Иду за тобой».

Городской концертный зал Тулы, где впервые в нашем городе 14 апреля 2018 г. выступал уникальный артист Михаил Бублик, встретил артиста, сказать что восторженно — ничего не сказать. Зрители находились под воздействием необъяснимой магии обаяния артиста и его неукротимой энергии творчества.

Михаил Бублик — музыкант, творчество которого свободно от стилистических рамок. Для него главное, чтоб его песни не оставляли слушателя равнодушным. Концерт получился необыкновенно тёплым и добрым!