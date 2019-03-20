Пляжный бездельник
Страна:
США, Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 28.03.2019
Режиссер:
Хармони Корин
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Стефания Оуэн, Айла Фишер, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Клинтон Арчамбо
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
94 мин
Наркозависимый герой по прозвищу Лунный Пес пытается написать свою книгу стихотворений, но постоянно попадает в неприятности, которые не дают ему закончить начатое.
Сегодня
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Завтра
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30 марта, суббота
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31 марта, воскресенье
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1 апреля, понедельник
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2 апреля, вторник
|10:20
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|15:10
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|21:40
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3 апреля, среда
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|15:10
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|21:40
|Алмаз Синема
|22:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
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21:40
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|
10:30
12:25
17:15
22:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:40
|Киносити
|
10:30
12:25
17:15
22:05
30 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
21:40
|Киносити
|
10:30
12:25
17:15
22:05
31 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:40
|Киносити
|
10:30
12:25
17:15
22:05
1 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:40
|Киносити
|
10:20
15:10
22:00
2 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
21:40
|Киносити
|
10:20
15:10
22:00
3 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
21:40
|Киносити
|
10:20
15:10
22:00