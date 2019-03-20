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Пляжный бездельник

Пляжный бездельник

Страна:
США, Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 28.03.2019
 
Режиссер:
Хармони Корин
  
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Стефания Оуэн, Айла Фишер, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Клинтон Арчамбо
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

Наркозависимый герой по прозвищу Лунный Пес пытается написать свою книгу стихотворений, но постоянно попадает в неприятности, которые не дают ему закончить начатое.

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