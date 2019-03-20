Пляжный бездельник

Страна: США, Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 28.03.2019

Режиссер: Хармони Корин

Актеры: Мэттью МакКонахи, Снуп Догг, Стефания Оуэн, Айла Фишер, Мартин Лоуренс, Зак Эфрон, Джона Хилл, Клинтон Арчамбо

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 94 мин

Наркозависимый герой по прозвищу Лунный Пес пытается написать свою книгу стихотворений, но постоянно попадает в неприятности, которые не дают ему закончить начатое.