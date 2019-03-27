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Продолжаем голосовать за лучшие тульские ночные клубы - 2019

Продолжаем голосовать за лучшие тульские ночные клубы - 2019

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие ночные клубы в Туле. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые
ночные клубы, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара ночных клубов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

8 апреля мы подведём итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» ночной клуб Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев:  в какой ночной клуб вы посоветуете сходить, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 17:25 0
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Продолжаем голосовать за лучшие тульские ночные клубы - 2019
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