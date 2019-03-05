Международный теннисный турнир RWB Samovar Cup 2019

На кортах академии Александра Островского пройдет международный теннисный турнир серии Tennis Europe среди юношей и девушек 12 лет и моложе.

Всего на кортах Академии в этом году планируют выступить более 100 спортсменов из Великобритании и Франции, Казахстана и США, Белоруссии и Украины, из стран Азии и лучших теннисистов Африки.

Торжественное открытие турнира состоится 31 марта в 18:30. В церемонии примут участие представители Академии Александра Островского в Химках, представители администрации города Тулы, первые лица Тульской области и другие почётные гости. Планируется посещение турнира председателем комитета Тульской области — Яковлевым Дмитрием Николаевичем.

Вход свободный.