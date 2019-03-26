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Грязный Рамирес

Грязный Рамирес

На сцене клуба Backstage пройдет концерт Грязного Рамиреса. На сцене музыкант представит свой новый сольный альбом TRAUMATIX и все лучшие треки.

Скользкие панчи, бешеный флоу, ядовитый бит и грязный дисторшн, агрессивный напор и мощная, густая, неразбавленная энергия — всех накроет настоящая волна сумасшествия!

Сергей Желнов (настоящее имя артиста) — молодой представитель андеграундного направления рэпа — хорроркор (рэп с элементами ужаса). Главным элементом его образа являются устрашающие маски.

Стоимость: 700−1400 р.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
29 марта 2019, пятница
20:00
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