Грязный Рамирес

На сцене клуба Backstage пройдет концерт Грязного Рамиреса. На сцене музыкант представит свой новый сольный альбом TRAUMATIX и все лучшие треки.

Скользкие панчи, бешеный флоу, ядовитый бит и грязный дисторшн, агрессивный напор и мощная, густая, неразбавленная энергия — всех накроет настоящая волна сумасшествия!

Сергей Желнов (настоящее имя артиста) — молодой представитель андеграундного направления рэпа — хорроркор (рэп с элементами ужаса). Главным элементом его образа являются устрашающие маски.

Стоимость: 700−1400 р.