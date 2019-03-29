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Принц и чудовище

Принц и чудовище

В рамках обменных гастролей в Тульском театре кукол покажут спектакль для всей семьи «Принц и чудовище». Пьеса Е. Тыщука, по которой был поставлен одноименный спектакль заняла 2 место на фестивале пьес для детей и подростков «Маленькая Премьера-2011» в Москве.

Зрителей ждет захватывающая история о том, как мать-Королева, занимаясь только собой, совсем упустила из виду материнские обязанности. Приказав Няне воспитывать дочь-Принцессу по новейшей модной системе воспитания, когда детям позволяется делать все, что они захотят, в результате эксперимента она получила дочь-Чудовище…

Стоимость: 300−400р.

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
31 марта 2019, воскресенье
12:00
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