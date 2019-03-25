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Китайское воскресенье

Китайское воскресенье

В культурном центре «Типография» пройдет первая встреча разговорного клуба «Китайское воскресенье». Проведут лекцию стажер Пекинского объединенного университета Сабина Сафарова, а также иностранный студент Zhao Heng, приехавший учиться в ТулГу по обмену из города Шэньян.

Почему в лифте в Китае нет 4 этажа, а в ответ на вопрос «как у тебя дела?» можно услышать «я поел, а ты?».
 
«Типография» приглашает на первый открытый урок для тех, кто хочет изучать китайскую культуру и язык с нуля.
Посетители лекции узнают о таких особенностях языка, как разница в тонах и диалектах, пиньинь (латиница в китайском). На первом же занятии вы сможете почитать слоги, посчитать до 10, выучить некоторые фразы, например, из темы «знакомство», и даже научиться писать некоторые иероглифы.
 
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
 

Сабина Сафарова (китайское имя Нова), с 2017 по 2018 проходила языковую стажировку в Пекинском объединённом университете, путешествовала по другим городам Китая и изучила особенности языка, культуры, традиций и кухни КНР.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 марта 2019, воскресенье
12:00
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