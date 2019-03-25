В культурном центре «Типография» пройдет первая встреча разговорного клуба «Китайское воскресенье». Проведут лекцию стажер Пекинского объединенного университета Сабина Сафарова, а также иностранный студент Zhao Heng, приехавший учиться в ТулГу по обмену из города Шэньян.



Почему в лифте в Китае нет 4 этажа, а в ответ на вопрос «как у тебя дела?» можно услышать «я поел, а ты?».

«Типография» приглашает на первый открытый урок для тех, кто хочет изучать китайскую культуру и язык с нуля.

Посетители лекции узнают о таких особенностях языка, как разница в тонах и диалектах, пиньинь (латиница в китайском). На первом же занятии вы сможете почитать слоги, посчитать до 10, выучить некоторые фразы, например, из темы «знакомство», и даже научиться писать некоторые иероглифы.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.