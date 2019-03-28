Центр бережного развития интеллекта детей «Бэби-клуб» теперь и в Туле!

Фото Дмитрия Дзюбина.

9 марта в Туле открылся новый современный центр бережного развития детей «Бэби-клуб». По случаю торжественного открытия клуба и праздника Масленицы для гостей было приготовлено большое тематическое мероприятие.

Музыка, веселые аниматоры и педагоги, конкурсы, розыгрыш подарков от «Бэби-клуба» и детского праздничного агентства «Семья» приятно порадовали всех гостей. И конечно же, не обошлось без вкусных масленичных угощений для маленьких и больших гостей. Кроме этого желающие смогли пройти с экскурсией и поближе познакомиться с универсальными методами работы нового для Тулы детского центра.

Детский центр бережного развития интеллекта «Бэби-клуб» — это часть большой международной сети образовательных услуг, которая существует в России и за рубежом с 2000 года. В региональной столице детский центр открыли Артем и Екатерина Мещеркины.

Артем Мещеркин – Мы сторонники мягкой педагогики, нацеленной на формирование у ребенка желания открывать и узнавать что-то новое. Здесь каждый ребенок с удобной ему скоростью втягивается в учебный процесс. Программы, по которым ведутся занятия в нашем центре, разработаны квалифицированными педагогами. Эффективность этих методик подтверждают сотни благодарных отзывов от родителей и детей в десятках городов по всей России, – рассказывает Артем Мещеркин.

Бережное отношение к развитию детского интеллекта – это главное отличие центра «Бэби-клуб» от всех других. Методики преподавания разработаны таким образом, чтобы не заставлять ребенка, а заинтересовать его. Индивидуальные особенности ребенка здесь стоят на первом месте, и именно с их учетом ведется бережное обучение детей.

Группы для занятий небольшие – максимум по восемь малышей. Это позволяет детям чувствовать себя комфортно, а педагогам уделять время каждому ребенку. Кстати, еще одно отличие – в «Бэби-клубе» на занятии присутствуют два педагога, чтобы каждому ребенку хватило времени и внимания.

Дети распределяются по группам с максимальной возрастной разницей в 6 месяцев. На каждом занятии дети развивают все 10 видов интеллекта по специальной программе, разработанной «Бэби-клубом». Для деток постарше, от 2 до 7 лет, предусмотрено несколько вариантов занятий: один или два раза в неделю продолжительностью от часа до двух в зависимости от вида занятий. Виды обучающей деятельности постоянно меняются, и после выполнения задания педагогов дети бегут на перемену в игровую комнату. Это позволяет им благоприятно переносить образовательную нагрузку, своевременно чередуя занятия в игровой форме. Особое внимание уделяется развитию пространственного восприятия и физиологическому здоровью детей. Для этого в клубе занятия проходят в условиях открытой аудитории, дети не усаживаются специально за парты, а имеют возможность свободного перемещения по клубу.

Родители, кстати, в любой момент могут узнать, что делает их ребенок на занятиях.

Евгения Белонощенко – Центр оборудован системой видеонаблюдения, чтобы взрослые, отдыхая в родительской комнате, могли наблюдать, как проходят занятия их малышей, – рассказывает основатель «Бэби-клуба» Евгения Белонощенко. – У нас специфическая атмосфера, не похожая ни на какой другой детский центр. Дело всё в том, что процесс обучения у нас построен в форме игры, мы постепенно вовлекаем детей в учебный процесс. Они познают окружающий мир в комфортном для себя ритме, который зависит от особенностей восприятия и характера каждого. Мы знаем, что у каждого ребенка есть способности и таланты, подаренные природой. Наши специалисты превращают каждое занятие в увлекательную игру, чтобы ребенок мог и хотел показать свой талант. С детьми работают яркие личности и профессиональные педагоги, умеющие выявлять скрытые способности.

Даже самым непоседливым ребятам в «Бэби-клубе» комфортно — дети могут проявлять свободную активность во время занятий, они не устают, чередуя короткие задания с увлекательными переменками. И в семь лет все воспитанники полностью готовы к школе, проблем с обучением у них нет.

Екатерина Мещеркина – С огромной нежностью мы представляем наш новый курс «Развитие с мамой» для малышей от 3-х месяцев. На занятиях малыши учатся общаться и играть, узнают о возможностях своего тела и органов чувств, знакомятся с окружающим миром зрительно и на ощупь, по запаху и даже на вкус. Движения и конкретные действия побуждают малышей получать собственный жизненный опыт, который становится основой их эмоционального и интеллектуального развития. А мамы, взаимодействуя с малышами, учатся ещё более чутко понимать их интересы, пополняют свои коллекции уникальными играми и просто получают удовольствие от общения. Занятия длятся 45 минут и будут проходить один раз в неделю. В группе не более шести детей, – рассказала Екатерина Мещеркина.

В честь открытия центр «Бэби-клуб» объявляет акцию – скидка 40% на первый абонемент на месяц.

Записывайтесь в центр «Бэби-клуб» и оцените результаты в развитии своих детей!

Детский центр бережного развития интеллекта детей «Бэби-клуб»

Тула, пр. Ленина, 64 (ост. «Ул. Первомайская»).

Тел.: 8-800-100-20-24, 8-953-953-17-25.

www.baby-club.ru