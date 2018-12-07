В Городском концертном зале выступит Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в музыкальном спектакле «Свадьба в Малиновке».

К своему 90-летию прославленный коллектив Дважды Краснознаменного Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии им.А.Александрова Минобороны России представляет в постановке концертной эстрадной группы и при поддержке Департамента Культуры Минобороны России - новое и современное прочтение оперетты Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке» – в стиле водевиля-ревю – с эстрадными аранжировками, но с участием дуэта народных

инструментов (баян, балалайка), с хореографическими жанровыми зарисовками, авторскими костюмами и декорациями, интересными режиссерскими решениями, но с сохранением колорита и юмора любимого фильма, 50-летие которого отмечалось в 2017 году!

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист России Борис Борейко (мюзикл «Бременские Музыканты»)

– заслуженный артист России Борис Борейко (мюзикл «Бременские Музыканты») Балетмейстеры-постановщики Дарья Сайкина («Ритмы Планеты»), Алексей Миротинцев

Дарья Сайкина («Ритмы Планеты»), Алексей Миротинцев Художественный руководитель постановки – заслуженный работник культуры Сергей Галкин.

В спектакле принимают участие – заслуженные артисты России Юстина,

Александр Тощев, Александр Вершинин, заслуженная артистка Республики

Северная Осетия-Алания Татьяна Королева, лауреаты Всероссийских и

Международных конкурсов Ирина Болотина, Александр Еловских, Екатерина

Семенова, Дмитрий Волков и другие.

Состав проекта – 22 -25 человек. Длительность спектакля – 1 час 30 мин. (без антракта) или два отделения по 45 мин.