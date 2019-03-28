Express battle
30 марта пройдет ежегодный фестиваль уличного искусства Express battle. На фестиваль съедутся лучшие атлеты Центрального федерального округа. Участники один на один будут соревноваться в брейк-дансе, паркуре, батутном фристайле и воркауте.
Соревнования пройдут в двух локациях: танцоры брейк-данса будут выступать на сцене молодежного центра «Родина», а соревнования по всем остальным дисциплинам пройдут в «зале Мастера стилей» в Тульском областном центре молодежи.
За музыкальное сопровождение отвечает DJ MafOne (Рязань Chief Rocka)
Ведущий — Max Фиджет.
Фестиваль проводится при поддержке регионального министерства молодежной политики и Фонда президентских грантов.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 20
30 марта 2019, суббота
12:30
Тула, улица Демонстрации, 134
30 марта 2019, суббота
12:00