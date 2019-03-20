Кроссовер-квартет «Чёрный квадрат»

На сцене театрально-концертного центра «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-квартета «Черный квадрат».

Классические композиции в нетривиальном исполнении, в сочетании с харизмой самих музыкантов — это то, что привлекает зрителей на концерты этого квартета.

Кроссовер-квартет «Черный квадрат» — это четверо музыкантов с яркими концертными карьерами, объединившихся, чтобы демонстрировать на сцене уникальное исполнение шедевров классической музыки в авторских обработках, не ограниченных стилистическими стереотипами.

Стоимость: от 350 р.