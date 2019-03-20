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Кроссовер-квартет «Чёрный квадрат»

Кроссовер-квартет «Чёрный квадрат»

На сцене театрально-концертного центра «Эрмитаж» пройдет концерт кроссовер-квартета «Черный квадрат».

Классические композиции в нетривиальном исполнении, в сочетании с харизмой самих музыкантов — это то, что привлекает зрителей на концерты этого квартета.

Кроссовер-квартет «Черный квадрат» — это четверо музыкантов с яркими концертными карьерами, объединившихся, чтобы демонстрировать на сцене уникальное исполнение шедевров классической музыки в авторских обработках, не ограниченных стилистическими стереотипами.

Стоимость: от 350 р.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 марта 2019, суббота
19:00
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