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Отава Ё

Отава Ё

На сцене Harat's pub состоится большой масленичный концерт фолк-фьюжн коллектива «Отава Ё». На концерте артисты представят песни своего нового альбома «Любишь ли ты», который вышел в конце 2018 года.

История петербургской фолк-группы «Отава Ё» началась 16 лет назад с уличных выступлений. Музыканты, игравшие тогда в разных коллективах, собирались на Невском Проспекте, чтобы поиграть «для души». Весной 2003 года будущие участники Отавы Ё поняли, что «всё это больше, чем просто сейшн», и взяли себе странное, но запоминающееся название.

На своих выступлениях музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа является частым гостем на многих этно- и фолк-фестивалях в разных странах.

Широкую популярность коллектив получил после своих первых клипов. Массовый зритель увидел то, о чём раньше знали только преданные поклонники «Отавы Ё», и во что нельзя было не влюбиться с первого взгляда: искренность, мелодичность, изобретательность и удивительное чувство юмора питерского коллектива. В сочетании с яркими концертными шоу и высоким исполнительским мастерством это стало залогом настоящего успеха «Отавы Ё» не только в России, но и во всём мире.

Бронирование столов по тел.: 525−025

 

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
30 марта 2019, суббота
20:00
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