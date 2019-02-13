На сцене Harat's pub состоится большой масленичный концерт фолк-фьюжн коллектива «Отава Ё». На концерте артисты представят песни своего нового альбома «Любишь ли ты», который вышел в конце 2018 года.

История петербургской фолк-группы «Отава Ё» началась 16 лет назад с уличных выступлений. Музыканты, игравшие тогда в разных коллективах, собирались на Невском Проспекте, чтобы поиграть «для души». Весной 2003 года будущие участники Отавы Ё поняли, что «всё это больше, чем просто сейшн», и взяли себе странное, но запоминающееся название.

На своих выступлениях музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа является частым гостем на многих этно- и фолк-фестивалях в разных странах.

Широкую популярность коллектив получил после своих первых клипов. Массовый зритель увидел то, о чём раньше знали только преданные поклонники «Отавы Ё», и во что нельзя было не влюбиться с первого взгляда: искренность, мелодичность, изобретательность и удивительное чувство юмора питерского коллектива. В сочетании с яркими концертными шоу и высоким исполнительским мастерством это стало залогом настоящего успеха «Отавы Ё» не только в России, но и во всём мире.